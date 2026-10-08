La tabla de la Liga Betplay tras la sorpresa del Tolima a Nacional y el desastre de Millonarios en Bogotá

La Liga Betplay sigue su camino en la búsqueda de colocarse al día en el calendario y mientras tanto también le da rodaje a la fecha 14. En un partido que estaba aplazado por la novena jornada, Atlético Nacional fue local ante el Deportes Tolima con James Rodríguez de titular, pero que se desarrolló en el estadio de Itagüí porque el Atanasio Girardot de Medellín no estaba disponible por un evento musical.

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Incluso, el partido fue movido de fecha, pues estaba programado para el miércoles, pero la Dimayor reprogramó para el día siguiente (8), aún teniendo la esperanza de que se desarrollara en el Atanasio Girardot. Al final fue imposible y las delegaciones se movieron rumbo a Itagüí.

El partido tuvo un 0-0 que resultó emocionante con los porteros Franco Armani y Neto Volpi como grandes figuras. Deportes Tolima, con el técnico Luis Fernando Suárez al mando, se dio las maneras para sacar un punto de oro de visitante para mantenerse en el grupo de los ocho y alargar la diferencia con su más cercano rival.

Hubo varios remates del Tolima que exigieron a Armani, quien respondió con categoría. Por otra parte, James Rodríguez se vio bien por la zona interior, inclinado un poco hacia las bandas para abrir la cancha con pases profundos que Ian Poveda intentó aprovechar, sobre todo en el primer tiempo. El volante que tuvo paso por la Premier League tuvo la más clara del juego, con el arco solo, pero no pudo conectar el balón.

De esta manera, Nacional suma un punto de visitante, pero queda el sabor de que pudieron ser dos más, con un Neto Volpi que estuvo atento para sacar otros balones peligrosos, como un mano a mano con Andrés Román, y que volvió a salvar ante Ian Poveda.

Nacional y Tolima se acomodan

Así, verdolagas y pijaos restan un partido de sus calendarios de juegos aplazados. A Atlético Nacional, este 0-0 le sirve para llegar a 23 puntos y sostenerse en la parte alta, con dos compromisos todavía en el tintero para ponerse al día.

James Rodríguez contra el Tolima Foto: David Jara García

Mientras que Deportes Tolima (20) ahora le saca cinco puntos de ventaja al noveno, Cúcuta Deportivo, que acumula 15 unidades.

Millonarios va en picada

Ya por el comienzo de la fecha 14, Fortaleza CEIF fue local en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá ante Millonarios, que parecía el anfitrión con las gradas totalmente pintadas de azul. Las cosas no salieron bien para el Embajador, cuando parecía que era triunfo.

Fortaleza dio muestras de buen toque por el medio y orden defensivo para desesperar mucho más al Millonarios de Alberto Gamero. Al final, fue un 1-1 que funciona para que ‘Forta’ saque un ‘puntazo’ ante el favorito azul. Por su parte, es casi una derrota para el Embajador, cuando un gol de Rodrigo Ureña daba esperanza en el final.

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 🔴 América 12 8 3 1 24 7 17 27 2 🟢 Deportivo Cali 12 7 3 2 20 9 11 24 3 🟢 Atlético Nacional 11 7 2 2 21 10 11 23 4 🟡 Bucaramanga 11 6 5 0 20 10 10 23 5 🔵 Millonarios 1-1 14 5 7 2 19 12 7 22 6 🔴 Santa Fe 12 6 4 2 19 12 7 22 7 🔵 Medellín 12 6 2 4 19 16 3 20 8 🟠 Tolima 13 5 5 3 15 13 2 20 9 🔴 Cúcuta 12 4 3 5 15 19 -4 15 10 🟡 Llaneros 12 4 2 6 15 16 -1 14 11 🟡 Águilas Doradas 11 3 5 3 14 15 -1 14 12 🟢 Once Caldas 12 3 4 5 15 16 -1 13 13 ⚫ Internacional 13 2 7 4 14 18 -4 13 14 🔵 Boyacá Chicó 11 3 3 5 10 18 -8 12 15 🔵 Fortaleza 1-1 13 1 8 4 14 19 -5 11 16 🔵 Alianza 12 3 2 7 12 24 -12 11 17 🔴 Junior 11 2 3 6 16 20 -4 9 18 🟡 Pasto 12 2 3 7 9 18 -9 9 19 🟡 Deportivo Pereira 11 1 5 5 7 17 -10 8 20 🟢 Jaguares 11 1 4 6 11 20 -9 7

Tras la eliminación de la Copa Betplay a manos de Barranquilla, las cosas se complicaron mucho más y ahora Millonarios sigue mostrando poco fútbol ofensivo y la presión de la hinchada aumenta, pues este empate le obliga a ganar en próximas salidas para no seguir en la parte baja del grupo de los ocho.