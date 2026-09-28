Nuevo director técnico del Deportes Tolima: dirigió tres mundiales y es oficial

Deportes Tolima, uno de los clubes más importantes y tradicionales del fútbol colombiano, tomó una drástica decisión con su director técnico y no demoró mucho tiempo para hacer oficial la determinación. Por malos resultados y algunas dudas en su modo de trabajo, el club tolimense destituyó al joven Sebastián Oliveros, considerado de la nueva sangre del FPC, pero las cosas no salieron bien.

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Sebastián Oliveros fue apenas oficializado en junio de 2026 luego de ser una de las revelaciones con el Fortaleza CEIF. Allí mostró su trabajo y dio señales de que tenía el potencial para dar el salto, pero la situación se complicó y, más allá de que el Tolima esté en los ocho en este momento, su ciclo despertó las dudas de los directivos.

A mediados de año, Oliveros no apareció de la nada en el Tolima. Su hoja de vida llamaba la atención de tiempo atrás. El entrenador estuvo en la baraja final cuando se dio la llegada de Lucas González y ahora que se fue para Atlético Nacional, de forma unánime, fue el elegido.

Sebastián Oliveros, de 38 años de edad, tenía su más grande reto hasta ahora en su carrera como entrenador. Desde 2023 se hizo cargo de Fortaleza, al cual ascendió a la primera división y desde 2024 tenía campañas destacadas con los capitalinos. Comenzó una prueba de reflexión y más aprendizajes.

Sebastián Oliveros estuvo en el Tolima desde junio Foto: Colprensa

Y es que solo duró tres meses en el cargo y apenas en la mitad de la Liga Betplay se tomó la decisión. Por otra parte, en un mismo comunicado de prensa, además de la destitución de Sebastián Oliveros, se confirmó que Luis Fernando Suárez será su reemplazo.

Tolima tiene nuevo técnico

Tras la destitución, Luis Fernando Suárez fue el elegido, un reconocido entrenador colombiano que ha dirigido tres mundiales de a Fifa. Con Ecuador fue a la cita de Alemania 2006, en el cual fue eliminado en octavos de final.

Luis Fernando Suárez. Foto: Getty Images

Luego, emprendió su camino por la Concacaf y en Brasil 2014 hizo acto de presencia con Honduras, pero cayó en la fase de grupos. Por último, fue a Catar 2022 con Costa Rica. Con la Selección Colombia, Luis Fernando Suárez fue asistente técnico de Francisco Maturana de 1995 a 1998 y en 1999 estuvo con la Sub 20.

Comunicado oficial de Deportes Tolima. Foto: Deportes Tolima

Junto a Suárez, estarán Henry Rojas y Fabián Torres como asistentes técnicos, además de Iván Niño como preparador físico.