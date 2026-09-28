El Tesla Roadster se hace esperar: su lanzamiento vuelve a cambiar de fecha

La marca de carros eléctricos estadounidense Tesla informó sobre una drástica decisión en cuanto al lanzamiento de su modelo deportivo eléctrico Roadster. A través de su cuenta de X, la compañía del millonario Elon Musk anunció que ha pospuesto la presentación de uno de los vehículos más esperados.

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Ante la razón de posponer la fecha, la organización afirmó que se debió principalmente a factores climáticos, en donde, por medio de diálogos con meteorólogos locales y las adversas condiciones que son pronosticadas para los próximos días, tomaron la decisión de no realizar el evento que estaba programado para esta semana.

“Hemos estado monitoreando el clima de cerca con meteorólogos locales, pero dada la severidad de las condiciones pronosticadas y porque este evento solo puede realizarse al aire libre, hemos tomado la difícil decisión de reprogramarlo”, comenta Tesla.

La nueva fecha para realizar el lanzamiento del Tesla Roadster será el próximo 15 de octubre de 2026. La marca también informó que más detalles sobre el cambio se darán a conocer pronto.

Originalmente, el evento se encontraba planeado para el 1 de octubre en Waco, Texas. Específicamente, estaba estipulado para ser llevado a cabo en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, a las afueras de Waco.

Durante las últimas semanas, Tesla había estado generando expectativas para el evento, haciendo uso de las redes sociales para compartir pequeños guiños sobre el nuevo modelo Roadster.

Sin embargo, las afectaciones climáticas han derivado en el cambio de fecha. En la página oficial de la compañía, se observa la cuenta regresiva del nuevo día en que será presentado el modelo en el mundo.

Cabe recordar que el Tesla Roadster ha pasado por una serie de retrasos y aplazamientos desde que fue anunciado en el año 2017.

De acuerdo a las cifras que han sido homologadas, el carro es capaz de tener una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2,1 segundos dentro de su versión estándar, además de una velocidad máxima que supera los 400 km/h. Sin embargo, una de las capacidades más notables que se podría ver con este carro se encuentra en materia de tecnología futurista.

El mismo Elon Musk, por medio de su cuenta de X en 2018, informó que la eventual versión estaría equipada con 10 pequeños propulsores de cohetes que ayudarían a mejorar drásticamente la aceleración, velocidad máxima, el frenado y la capacidad de curvas. “Tal vez incluso permitan que un Tesla vuele”.