Identifican grave error en la autonomía de los Tesla: muy sancionado en Colombia

Un grupo defensor de seguridad belga identificó un grave error en el sistema de conducción automatizada FSD de Tesla. El error tendría que ver con el límite de velocidad, una de las problemáticas de movilidad más castigadas en Colombia.

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El equipo detectó que, cuando este sistema autónomo está activo, supera con frecuencia los límites de velocidad e intenta adelantar a los ciclistas en calles donde está prohibido en Bélgica.

Según la agencia de prensa Reuters, este estudio fue realizado por el grupo defensor Johanna.be, que detectó esta anomalía de los vehículos cuando abogaba por la seguridad de los peatones y ciclistas belgas.

El error se descubrió mientras se intentaba defender a los peatones y ciclistas belgas. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Durante tres días, el grupo recorrió unos 400 kilómetros en un vehículo Tesla poniendo a prueba el sistema FSD.

En ese experimento identificó que estos vehículos superaban los límites de velocidad en zonas donde el límite era de unos 20 km/h y 30 km/h. Aunque este sistema ha demostrado tener una gran capacidad de reacción, esto no es solo un peligro vial.

En todos los países sancionan las velocidades que superan los límites establecidos. Esto se puede traducir en multas económicas para los propietarios de los vehículos, por lo que el error del sistema autónomo puede generarles repercusiones cuando no tienen el control del volante.

La identificación de esta falla representa un lunar en un sistema elogiado en repetidas ocasiones por diferentes usuarios.

El sistema de conducción automatizada FSD

Los más técnicos llaman a esta herramienta una suite avanzada de asistencia al conductor que está orientada a automatizar la navegación punto a punto en una amplia variedad de entornos viales.

In 2026, the only new vehicle that makes sense is a @Tesla with FSD.



FSD drives you around better than any chauffeur. It's smooth, has superhuman reaction speed, and has 8 eyes watching all around you at all times.



Literally all you need to do is push a button on the screen,… pic.twitter.com/29LpCdPCdg — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) September 21, 2026

Este sistema hace parte del nivel 2 de automatización SAE, por lo que el vehículo realiza las maniobras, pero exige la atención constante y la supervisión activa del conductor. Eso lo logra gracias al procesamiento en tiempo real mediante cámaras de alta definición y redes neuronales (Tesla Vision). El FSD ejecuta las siguientes acciones:

Navegación punto a punto (ciudad y carretera).

Gestión de intersecciones y semáforos.

Giro y cambios de carril autónomos.

Evasión de obstáculos e imprevistos.

Aparcamiento y maniobras de llegada.

En algunos países, llegada autónoma del vehículo.

En diferentes momentos, el sistema ha recibido elogios porque logra que personas que normalmente no tienen acceso a un vehículo puedan disfrutar de ese privilegio y evita algunos accidentes.

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