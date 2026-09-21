VIDEO|Sistema autónomo de un Tesla tomó el control y en una maniobra evitó un accidente en carretera: así ocurrió

En China, el Sistema de Frenado Automático de Emergencia (AEBS) de un carro de marca Tesla ejecutó una impresionante maniobra en plena carretera, evitando un fatal accidente para sus ocupantes.

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La intervención del asistente de conducción cambió de carril a tiempo para esquivar a un automóvil que circulaba a alta velocidad por detrás y amenazaba con embestirlos.

Finalmente, la camioneta que los amenazó colisionó con el vehículo que estaba frente al Tesla, evidenciando la magnitud de la emergencia de la cual se salvaron los ocupantes del auto. Las imágenes muestran el momento exacto en el que el carro actuó autónomamente.

Tesla's AEBS (Automatic Emergency Braking System) in action. Lightning fast response saved this owner from collision!@yunta_tsai @aelluswamy pic.twitter.com/l1WJbUjUrM — Gary Mark⚡️Blue Sky Kites  𝕏 🈴 (@blueskykites) September 21, 2026

Aunque no se conocen más detalles del accidente, diversas herramientas de verificación digital confirmaron la autenticidad del video y descartaron que el material haya sido generado mediante inteligencia artificial.

La autonomía del AEBS

Según la información de la marca fabricadora, Tesla, este desarrollo está diseñado para operar de manera autónoma e intervenir en milésimas de segundo cuando el vehículo detecta un riesgo inminente de colisión.

A diferencia de otros fabricantes del sector automotriz que emplean una combinación de radar de onda milimétrica, sensores ultrasónicos y cámaras, el sistema AEBS de Tesla opera bajo la arquitectura Tesla Vision.

Estos vehículos tienen múltiples sensores. Foto: Getty

Este esquema prescinde de sensores de radar tradicionales y confía el monitoreo del entorno exclusivamente al procesamiento de imágenes en tiempo real:

Sensores de entrada: Ocho cámaras de alta resolución distribuidas en el perímetro del vehículo proporcionan una cobertura de 360 grados alrededor del auto.

Ocho cámaras de alta resolución distribuidas en el perímetro del vehículo proporcionan una cobertura de 360 grados alrededor del auto. Procesamiento de IA: La computadora a bordo (Full Self-Driving Computer) procesa las imágenes mediante redes neuronales convolucionales para identificar y categorizar objetos en la vía, calculando en tiempo real su trayectoria y velocidad.

Ahora bien, no es una herramienta que garantice al 100% la integridad de los ocupantes del vehículo; sin embargo, tiene sus 4 servicios que brindan más confianza:

Aviso de colisión. Precarga y asistencia de frenado. Activación del AEBS (el del caso). Frenado postcolisión.

Es importante precisar que, según los manuales del fabricante y los protocolos de evaluación de organismos internacionales como Euro NCAP y la NHTSA, el frenado automático de emergencia de Tesla está diseñado para mitigar o evitar colisiones, pero no exime al conductor de su responsabilidad legal al volante.