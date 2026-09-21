¿Cuándo una motocicleta debe realizar la tecnomecánica en 2026? La fecha de matrícula tiene la respuesta

La revisión técnico-mecánica es el procedimiento obligatorio en Colombia que se encarga de evaluar el estado mecánico, de gases y de seguridad de todos los vehículos automotores del país.

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El objetivo de esta inspección es garantizar que los automóviles y las motos que transitan por los corredores y vías cumplan con los requisitos necesarios para no poner en riesgo la vida del usuario, además de otros actores viales.

Dentro de esta revisión, se evalúan aspectos como:

Sistema de frenos

Estado de las llantas

Luces y direccionales

Emisiones

Suspensión

Dirección

Estructura general

Este requisito obligatorio se hace durante un tiempo establecido, por lo que, en el caso de muchos motociclistas de la nación, les llega la duda sobre si les ha llegado el momento de realizar la revisión.

La inspección técnico-mecánica evalúa diferentes componentes de las motocicletas antes de autorizar su circulación en las vías. Foto: Getty Images

La confusión puede ser aún mayor si se tienen en cuenta otros aspectos, ya sean mensajes por WhatsApp, comentarios que surgen en redes sociales y versiones incompletas.

Es por ello que entidades del sector automotor comparten cómo saber si una motocicleta tiene que realizar la tecnomecánica en 2026.

¿Cuándo es el momento en el que una motocicleta debe hacer la tecnomecánica?

De acuerdo con Auteco, para saber cuándo es el momento de la revisión técnico-mecánica, el factor más importante que hay que tener en cuenta es el año de matrícula de la moto.

Muchos usuarios pueden pensar que hay que tener en cuenta el año del modelo o cuándo fue comprado en un concesionario, pero en realidad esto no aporta para indicar la inspección.

En Colombia, la regla menciona que las motos nuevas no necesitan de una tecnomecánica inmediatamente, ya que la revisión es exigida luego de un periodo específico desde la fecha de matricula.

Las motocicletas nuevas deben cumplir con la primera revisión técnico-mecánica después de dos años contados desde su fecha de matrícula. Foto: Getty Images

Según lo establecido por el Ministerio de Transporte, “los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula”.

En otras palabras, para saber si una moto tiene que pasar por la revisión tecnomecánica en 2026, tuvo que haber sido matriculada en 2024 o antes. Adicionalmente, la moto ya tuvo que haber cumplido los dos años desde que fue registrada por su usuario.

Por el contrario, las motos que no tienen que realizar la inspección este año son aquellas que fueron registradas este año o en 2025, así como aquellas que aún no cumplen los 2 años de matriculación.