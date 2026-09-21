La señal de tránsito de curva y contracurva que aparece en carretera, pero que pocos conocen su significado

Las señales de tránsito son unos elementos fundamentales para la seguridad vial de Colombia, ya que se encargan de regular la circulación, prevenir accidentes y guiar a conductores y peatones de forma segura en las vías del país.

¿Qué debe hacer al ver la señal SR-36? La advertencia que no debe ignorar en carretera para evitar multas

Dentro de lo establecido por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), existen varios tipos de señales, en las que se encuentran las reglamentarias, las preventivas, las informativas y las transitorias.

En el caso de las preventivas, estas son avisos viales en forma de rombo con fondo amarillo y símbolos negros que se encargan de advertir a los conductores sobre peligros o cambios inesperados que se pueden presentar en el camino.

La prioridad de estas es que el usuario reduzca la velocidad de su vehículo y conduzca con una mayor precaución para evitar cualquier incidente que no solo lo afecte a él o ella, sino a otros actores viales que se encuentran en la zona.

Dentro de las señales preventivas más comunes, se encuentra la de la zona escolar, cruce de peatones, zona de derrumbes, reducción de carril, cruce de animales o las de curvas peligrosas.

Aun así, existe otra que puede brindar confusión a los conductores, siendo esta la señal de tránsito que presenta una curva para posteriormente mostrar una contracurva.

Las señales SP-05 y SP-06 alertan sobre la presencia de curvas consecutivas que requieren mayor precaución al conducir. Foto: Getty Images

Dentro de lo establecido en el Manual de Señalización Vial de Colombia, esta señal es conocida como SP-05 o SP-06, la cual se encarga de advertir a los conductores la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario cuando al menos una de estas sea cerrada.

La dirección del giro puede variar acorde al tipo de señal, ya que esta puede indicar que la primera curva sea ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para evitar cualquier inconveniente, la ANSV aconseja a los conductores que, cuando vean el elemento de señalización, mantengan la velocidad menor a 60 km/h, para de este modo no tener ningún problema para tomar la primera curva.

La señal preventiva alerta sobre la presencia de dos curvas consecutivas, al menos una de ellas cerrada. Foto: Getty Images/iStockphoto

También es importante conservar una distancia en caso de que un vehículo se encuentre adelante, sobre todo cuando se encuentra cerca de realizar una curva, esto para evitar cualquier adelantamiento.

Cabe recordar que ignorar las condiciones de seguridad establecidas por las entidades de tránsito puede derivar en costosas multas. De acuerdo a lo escrito en el Código Nacional de Tránsito, el no respetar las señales de tránsito deriva en una multa de cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).