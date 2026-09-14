¿Qué debe hacer al ver la señal SR-36? La advertencia que no debe ignorar en carretera para evitar multas

Las señales de tránsito son los signos, símbolos y marcas que se encuentran instalados en las carreteras del país, diseñadas para poder ordenar la circulación y proteger la vida de los conductores.

¿Qué significa la curiosa señal de tránsito SP-21 que desconcierta a conductores y puede evitar un accidente?

Dentro de lo establecido en la ley colombiana, existen señales que se encuentran hechas con distintos propósitos. Algunas se encargan de prevenir a los conductores y otras advierten sobre riesgos próximos.

El Código Nacional de Tránsito indica que en el país existen cuatro tipos de señales, siendo estas las reglamentarias, informativas, preventivas y transitorias.

En el caso de las reglamentarias, estas son conocidas por tener un fondo blanco con borde rojo y símbolos negros. Dentro de las más reconocidas se encuentra la señal del “Pare” o la de ceder el paso.

No obstante, dentro de estas señales reglamentarias también existen otras que no son muy reconocidas por los conductores del país, entre ellas el signo que es establecido en el Manual de Señalización Vial como SR-36, el cual presenta una línea negra.

¿Qué indica la señal SR-36?

Según lo establecido en el Manual de Señalización Vial, la señal denominada SR-36 es aquella que se encarga de indicar a los conductores en las carreteras cuando están próximos a un retén de tránsito, policía o aduana cercano donde tendrán que obligatoriamente detenerse.

La señal de tránsito puede estar complementada con otra señal que indique las distancia a la que se encuentra instalado el retén. Foto: Creada con Nano Banana

Esta puede ser complementada en algunos casos con una señal informativa que se encarga de indicar la distancia en metros en donde se encuentra ubicado el retén.

Puede ser complementada con una señal informativa que indique la distancia en metros a la cual se encuentra ubicado el retén, u otro tipo de información útil para el conductor. En las vías urbanas y cuando no se presente una carretera aldeana, los retes se podrán realizar sobre el carril derecho de la calzada.

¿Qué multas de tránsito se imponen?

El Código Nacional de Tránsito establece en su artículo 131 las multas que las autoridades pueden imponer en caso de que los ciudadanos no respeten las normas.

No respetar las señales reglamentarias puede derivar en la imposición de una multa. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de incumplir las señales de tránsito que se encuentran en las carreteras de Colombia, se llevará a cabo un comparendo tipo A, lo cual deriva en 4 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Por otro lado, si existe una situación en donde se destruye, modifica o daña una señal de tránsito, la persona que cometa esto recibirá un comparendo tipo J, lo cual resulta en 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).