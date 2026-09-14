Millonarios no se quedó atrás a la hora de hacer una contratación estelar para el 2026-II. Su fichaje estrella fue Juan Guillermo Cuadrado, quien se despidió de una larga estadía en Europa y retornó al fútbol profesional colombiano (FPC).

Dicho movimiento de peso por parte de los azules fue anunciado la semana pasada, pero aún no llega el deportista a la capital colombiana. Se espera que en las próximas horas se reporte e inicie trabajos a la par del grupo dirigido por Alberto Gamero.

Mientras se le suma Cuadrado al plantel embajador, este ha tenido que seguir afrontando la Liga BetPlay del 2026-II.

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El DT samario intenta recomponer el camino en medio del torneo para que el equipo juegue mejor, se adapte a lo que busca como idea de juego y vaya consiguiendo puntos con el objetivo de clasificar a las finales.

Durante la noche del pasado domingo, Millonarios visitó en el General Santander a Cúcuta Deportivo, al que sufridamente le ganó por 1-2.

Dicho resultado, aunque corto, sirvió para que Gamero pudiera respirar tranquilo y se proyectara con sus dirigidos para enfrentar la fecha 11 vs. Boyacá Chicó.

Aviso de Gamero a Cuadrado

Posterior al juego en Norte de Santander, el entrenador de Millonarios fue certero a la hora de hablar sobre el aporte que espera tenga Cuadrado, tan inmediato como sea posible en la Liga.

“Nosotros queremos que cuando Juan Guillermo Cuadrado llegue, sepa que este equipo tiene cosas buenas, que estamos haciendo las cosas bien y que él venga a aportar”, le anticipó el DT a Juan Guillermo, que está a escasas horas de llegar.

También aclaró que el exjugador de Selección Colombia, Inter, Juventus y de una muy larga trayectoria en Italia no será tratado de manera diferencial. Viene a sumar y suplir bajas por la zona derecha muy sensibles para el cuadro capitalino.

“Es un jugador de mucha categoría, clase y, dentro de lo que nosotros queremos jugar, él va a engranar bien en el equipo. A veces se piensa que es intentar jugar algo para él, pero nosotros estamos intentando que el equipo juegue bien para que él entre bien. Es un jugador que va a tener sus dos o tres posiciones donde nosotros lo necesitamos”, aseveró Gamero.

Juan Guillermo Cuadrado, nuevo fichaje de Millonarios FC. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ya haciendo un análisis generalizado de lo que vio del rendimiento de su equipo dos partidos después de su llegada, fue autocrítico al aceptar que “a este Millonarios todavía le falta bastante”.

“Vamos bien, vamos poco a poco, es importante corregir ganado, pero todavía nos faltan muchas cosas y seguramente en el transcurso de los entrenamientos y los partidos lo vamos a ir consiguiendo. Aquí lo importante es pelear por nuestra clasificación”, culminó.

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Aterriza la estrella en Bogotá

De acuerdo con la información del periodista Julián Capera, la esperada llegada de Cuadrado será “esta tarde para ponerse a órdenes del cuerpo técnico de Alberto Gamero”.

“Mañana presentará exámenes médicos y debe estar disponible para enfrentar a Boyacá Chicó el fin de semana”, anticipó el periodista.