Definido el nuevo asistente técnico de Millonarios: se hizo público y “estamos felices”

Yhonny Ramírez fue jugador de Millonarios en 2012 y quedó campeón con el club bogotano después de una larga sequía de más de 20 años sin conseguir una estrella.

A lo largo de los últimos años, siempre ha permanecido pendiente de la actualidad del cuadro azul. Él suele emitir conceptos y, en horas recientes, salió a dar una noticia que pronto oficializaría el club.

Se trata del regreso de un ídolo eterno de los albiazules: Mayer Candelo, quien ocupará el cargo de asistente técnico de Alberto Gamero.

“Todos los del 2012 estamos felices”,



Jhonny Ramírez sobre la llegada de Mayer a Millonarios. pic.twitter.com/LdTfP3GwHk — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) September 9, 2026

A través de un video difundido en redes sociales, Ramírez dio la primicia antes que el propio equipo: “Me mordía la lengua, pero hoy amanecemos felices porque llegó Mayer Candelo, nuestro capitán, nuestro líder del 2012 a Millonarios”.

A su vez, le mostró todo su respaldo a la dupla Gamero-Candelo para que pueda ayudar a Millonarios a conquistar trofeos nacionales e internacionales.

Faryd Mondragón se pronunció por lo de Millonarios: habló de su arribo y la relación con Gamero

Alberto Gamero se pronunció sobre el fichaje de Faryd Mondragón a Millonarios y dio claridad

“Consideramos que es una de las mejores opciones por sus capacidades, por todo lo que representa para la institución y esperamos que solamente puedan conseguir logros de la mano de Gamero, porque son dos personas buenas, son dos personas luchadoras, trabajadoras y que aman a la institución”, les reconoció.

“Esperemos que lleguen muchos logros para el equipo y solo deseamos éxitos a todos”, auguró, de cara al proceso que recién empieza.

Candelo en la historia de Millonarios

A Candelo, dos etapas como jugador de Millonarios le sirvieron para convertirse en ídolo. La primera fue entre 2002 y 2003, mientras que la segunda comenzó en 2011 y se extendió hasta 2015.

En total, disputó 267 partidos oficiales y marcó 30 goles con el equipo, cifras que lo ubican entre los jugadores con mayor presencia en la historia reciente del club.

Mayer Candelo es una de las leyendas más importantes en la historia de Millonarios. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

Su principal aporte llegó durante su segundo ciclo. En 2011 fue capitán y pieza importante en la conquista de la Copa Colombia. En la final ante Boyacá Chicó, marcó el gol que aseguró el título para Millonarios, que volvió a ganar un trofeo oficial después de una década.

En el segundo semestre de 2012 volvió a ser campeón con el club al conquistar la Liga, correspondiente a la estrella 14. Candelo también alcanzó cien goles como profesional durante un clásico frente a Santa Fe en 2013.

Gamero le da la bienvenida

Durante el martes pasado, Alberto Gamero mantuvo una conversación con Win Sports, en la que reveló que su coequipero ya estaba listo, pero no dio el nombre para evitar que el negocio sufriera alguna complicación.

“Ya tengo a la persona que va a ser mi asistente técnico, esperando que todo se pueda dar; yo le dije a él que cuando esté aquí lo anunciaremos, pero él está feliz de estar en la institución”, anticipaba el DT azul.

"Ya tengo a la persona que va a ser mi asistente técnico, esperando que todo se pueda dar; yo le dije a él que cuando esté aquí lo anunciaremos, pero él está feliz de estar en la institución. Es una persona que ha dirigido en el fútbol colombiano y le va a caer bien al equipo":… pic.twitter.com/qeMnqV6mDb — Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026

Algunas pistas dio y lo describió como “una persona que ha dirigido en el fútbol colombiano y le va a caer bien al equipo”.

Es cierto que Candelo ya ha estado en los bancos técnicos. Sus dos experiencias se dieron en 2019 con Cortuluá y en 2022 con el Deportivo Cali.