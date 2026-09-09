¿Comprar un carro o una moto en Bogotá saldrá más caro con la reforma tributaria de Galán? Las cifras que alimentan el debate

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, radicó durante los últimos días ante el Concejo de la ciudad el proyecto de reforma tributaria, con el cual busca cambiar algunos de los tributos que pagan los ciudadanos.

Carlos Fernando Galán dijo cómo se beneficiarían los ciudadanos con la reforma tributaria que se radicó en el Concejo de Bogotá

Durante su tiempo en El Debate de SEMANA, el mandatario explicó que el objetivo que tiene el distrito es recaudar alrededor de 1,2 billones de pesos anuales a partir de 2027. La apuesta de la alcaldía es que exista una simplificación del sistema tributario.

“Pasamos, creo que de 14 tarifas en el ICA a 7. A un número superior, tal vez al 70, 75% de los contribuyentes les baja el ICA y solo a un 20, 25% les sube”, recalcó.

Para llevar a cabo esta meta, se propone un aumento en el impuesto del ICA, el cual estaría pasando al 21x1.000 y que tendría un aumento diferenciado acorde a la actividad económica.

De acuerdo con el subsecretario de Hacienda de Bogotá, Andrés Felipe Uribe, en diálogo con SEMANA, en el caso del sector automotor, como es el comercio de vehículos como carros y motos, la implementación del impuesto traería un incremento del 11%.

No obstante, para muchos cabildantes del Concejo de Bogotá, llevar a cabo esta reforma no traería beneficios a los ciudadanos de la capital, sino que, por el contrario, derivaría en procesos mucho más caros.

Eso fue el caso del concejal de Bogotá por el Partido Verde, Julián Espinosa, quien emitió su rechazo ante la reforma tributaria propuesta por la administración Galán.

El cabildante expresó que este proyecto, que hoy en día se encuentra en etapa de discusión, golpea de manera directa a las personas que quieren tener un vehículo, ya que les estaría saliendo de mayor precio el costo.

“Las personas que van a comprar un vehículo o una moto, porque este impuesto pasa de 6,9 a 11 por mil en el ICA. Cualquier persona que quiera comprar un vehículo o una moto hoy en Bogotá va a ser castigada. Hay una guerra en contra de la persona que quiere tener un carro o una moto, y que lo sepa la ciudadanía”, afirma el concejal.

Adicionalmente, Espinosa afirma que el anuncio de este aumento llega luego de la subida a 250 pesos el minuto de parqueadero, además de la instalación de 18 nuevas cámaras de fotomultas en la ciudad.

Por otro lado, el concejal Julian “Fuchi” Forero también demostró su descontento ante el anuncio de la Alcaldía, afirmando que esto no solamente afecta a los ciudadanos que quieren comprar un vehículo, sino también a las familias que viven de estos y son el sustento de sus hogares.

Además, indica que las empresas comercializadoras de vehículos también se verían perjudicadas, ya que estarían aumentando los costos de operación, poniendo en riesgo el empleo que es generado en la ciudad.

“Existe un evidente desincentivo al uso del vehículo particular. El ataque a las empresas de comercialización de vehículos solo hará que busquen salir de Bogotá para desarrollar su actividad comercial”, afirmó Forero.