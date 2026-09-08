¿Existen cámaras escondidas para sorprender a los conductores? La Alcaldía de Bogotá revela la verdad

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha estado implementando durante los últimos años distintas cámaras de fotodetección en múltiples sectores de la ciudad.

¿Todas las cámaras de Bogotá ponen comparendos? La aclaración de la alcaldía Galán ante este mito

El objetivo que tiene la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es que, por medio de estos dispositivos de detección, se puedan reducir los casos de siniestralidad vial en la capital de Colombia.

Según información emitida por la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, la instalación de estas cámaras ha ayudado a reducir entre el 18% y el 30% de las fatalidades relacionadas con un siniestro vial.

Adicionalmente, la funcionaria comentó que cada año, en los corredores donde operan las cámaras de fotomultas, se ha podido salvar 42 vidas.

La tecnología de las Cámaras Salvavidas permite registrar con mayor precisión diferentes comportamientos de los actores viales. Foto: Getty Images y Secretaría de Movilidad - API

Es por ello que, para seguir promoviendo la seguridad vial de los actores viales, al igual que los peatones y demás ciudadanos, las cámaras operan 24/7, ya sean las cámaras automáticas o semiautomáticas, que se encargan de identificar distintas clases de infracciones que son cometidas.

Estos dispositivos son reconocidos visualmente al encontrarse instalados sobre tótems o estructuras metálicas de color negro con bandas reflectivas o incluso montados de manera directa en los postes de los semáforos de las principales vías de Bogotá.

Sin embargo, para muchos existe la duda de que haya en la ciudad alguna cámara que no sea visible a los ojos de un ser humano, por lo que dudan si el Distrito no informa de todos los puntos para de esta manera imponer un comparendo.

Es por ello que la Alcaldía Mayor de Bogotá aclara esta inquietud que pueden tener los bogotanos en materia de las cámaras de fotomultas.

¿Qué informa la Alcaldía ante posibles cámaras escondidas?

La Secretaría Distrital de Movilidad informa por medio de sus redes sociales que en Bogotá no existe la presencia de cámaras de fotomultas que se encuentren escondidas y que tengan la capacidad de aplicar una sanción a los conductores que cometan alguna infracción.

En palabras de la entidad, todos los puntos cuentan con una señalización visible 500 metros antes de la cámara para que cualquier actor vial pueda identificar la zona de control donde se lleva a cabo la inspección.

Asimismo, la Secretaria de Movilidad informa que las nuevas cámaras de fotomultas, las cuales han sido denominadas como “Cámaras Salvavidas”, se encontrarán ubicadas sobre encima de la calzada.

¿Y esto para qué sirve? Al estar sobre la calzada, tienen mejor cobertura de todos los carriles y registran eventos con mayor precisión. Pero el cambio no es solo por fuera. Las nuevas cámaras salvavidas incorporan una tecnología de videoanalítica avanzada para detectar conductas de alto riesgo que causan siniestros viales en la ciudad", comenta el Distrito.