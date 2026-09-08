Los 10 carros híbridos que más destacaron en agosto: así quedó el top y el modelo que lidera las ventas

Fenalco y Andi compartieron su más reciente boletín ante el registro de vehículos eléctricos e híbridos nuevos en Colombia durante el mes de agosto, en donde destacaron varios puntos que han demostrado esta clase de automóviles en el país.

Cargadores para vehículos eléctricos, ¿responsabilidad del Estado o un negocio para los privados?

Las entidades afirmaron que durante este tiempo uno de cada dos vehículos nuevos que eran matriculados pertenecían a una unidad híbrida o eléctrica, llegando a tener una participación récord del 50,6 % del mercado.

Hablando específicamente de los carros híbridos, estos llegaron a tener un crecimiento del 51,6 % al haber alcanzado 9.195 unidades en comparación con lo registrado durante el mismo periodo del 2025.

Ya refiriéndose en ámbitos generales, los vehículos híbridos han llegado a registrar un total de 63.210 unidades entre los meses de enero y agosto, derivando así en un aumento del 61 %.

Agosto se convirtió en el segundo mes que más unidades nuevas matriculó, siendo solamente superada por el mes de julio, el cual alcanzó 9.410 vehículos registrados, es decir, una diferencia de 215.

Entre enero y agosto de 2026 se matricularon 63.210 vehículos híbridos nuevos en Colombia. Foto: Getty Images

El segmento que ha sido el más preferido por los usuarios ha sido el de las SUV, las cuales registraron 7.987 unidades nuevas durante agosto; posteriormente le siguen automóviles y pick-ups, en donde matricularon 1.086 y 122 vehículos nuevos, respectivamente.

Refiriéndose a las marcas que mayor impacto tuvieron en el mercado automotor colombiano, las que encabezaron el top 5 fueron Toyota, Suzuki, Kia, Renault y Mazda, teniendo una participación de mercado de 17,0 %, 12,5 %, 11,0 %, 8,9 % y 7,8 %.

En conjunto, estas compañías de automóviles representaron el total del 57,2 % del total de vehículos híbridos matriculados en el octavo mes del año.

Los modelos híbridos que más destacaron en agosto

Fenalco y ANDI compartieron cuáles fueron las líneas de vehículos híbridos que tuvieron la mayor participación en el mercado durante el mes de agosto.

Las entidades compartieron que el modelo que más unidades vendió durante este tiempo fue nada más ni nada menos que la Toyota Corolla Cross, la cual vendió 792 carros nuevos en el país.

Luego le sigue el Mazda CX-30 con 594 modelos, la Ford Territory con 589, la KIA Sportage con 471 y la Renault Duster con 468.

Estas cinco líneas formaron parte del 31,7 % del total de vehículos híbridos matriculados durante agosto.

Los 10 modelos híbridos que más vendieron unidades en Colombia quedaron conformados de la siguiente manera: