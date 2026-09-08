Colombia vs. Portugal: canal y hora para ver el partido clave en el Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia está muy cerca de garantizar su tiquete a los octavos de final del Mundial femenino sub-20. Luego de ganarle a Costa Rica, la Tricolor se trepó al primer puesto del grupo E y sueña con sentenciar su clasificación este jueves ante Portugal.

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El combinado luso viene de perder en el debut ante Corea del Norte, una derrota que encendió todas las alarmas del cuerpo técnico de Marisa da Silva.

Portugal todavía tiene margen de maniobra para pelear la clasificación, pero enfrentará a una selección colombiana con aire en la camiseta tras su triunfo en el primer partido.

El duelo de Colombia vs. Portugal será este jueves, 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial corre por cuenta de Caracol TV, Canal RCN y DirecTV Sports.

¿Qué necesita Colombia para clasificar a octavos?

Gracias a los tres puntos que ya tiene en la tabla, la Selección Colombia solo necesita una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente fase del Mundial Femenino Sub-20.

Un empate también podría significar el tiquete, aunque depende de los resultados de otros grupos. Cabe recordar que en esta Copa del Mundo clasifican los dos primeros de cada zona, al igual que cuatro mejores terceros.

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Carlos Paniagua, DT de Colombia, le apunta a los tres puntos frente a Portugal, pues después tiene un duelo de alto calibre ante Corea del Norte.

La nómina titular estaría conformada por: Luisa Agudelo; Lina Arboleda, Mercedes Martínez, María Torres, Fernanda Viáfara; Mariana Mosquera, Mariana Silva, Isabel Weiner, Juana Ortegón, Sintia Cabezas y Valerin Loboa.

“Tenemos un gran equipo, tenemos una gran ofensiva y, la verdad, tenemos muy buenas jugadoras en todas las fases. Quedamos muy felices por este primer paso, con mucha mesura y a seguir trabajando”, dijo Agudelo tras la victoria frente al seleccionado costarricense.

Las expectativas son altas al interior del camerino, a pesar de que la Selección Colombia avanzó a este Mundial en el cuarto lugar de Sudamérica. Paniagua viene con un proceso desde la Sub-17 y en los últimos meses le pudo sumar a jugadoras de experiencia que pueden brindarle un salto de calidad.

Para este partido ya podrá contar con Maithé López, quien llegó de última a la concentración en Polonia y por eso no estuvo en el debut. La delantera santandereana tiene experiencia en mundiales, lo que eleva sus posibilidades de tener minutos ante Portugal.

Dónde ver Colombia vs. Portugal en el Mundial femenino sub-20