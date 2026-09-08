Jhon Jáder Durán retornó a Europa luego de la oportunidad que le dio Benfica de Portugal de jugar nuevamente al más alto nivel.

Desde que salió del Aston Villa para ir a probar suerte en Medio Oriente siendo parte del Al-Nassr, la carrera del atacante se vino a pique. También fue borrado de Selección Colombia y se perdió el Mundial 2026.

Jhon Jáder Durán desde que decidió ir a Al-Nassr no ha sido el mismo. Pertenece a estos y deberá definir su futuro. Foto: Getty Images

En busca de tener algo más de continuidad en su carrera deportiva, pasó de los de Riad al Fenerbahçe de Turquía; allí tampoco recuperó su mejor versión y terminó yendo al Zenit de Rusia.

Durante su estancia en dicho club de San Petersburgo tampoco le fue bien. Fue justo ahí que Durán decidió darle un giro a su carrera; además, porque a sus 22 años todavía podría encauzar de buena forma su presente deportivo.

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En Benfica se le han visto chispazos del atacante goleador que fue alguna vez en el Viejo Continente.

Aunque aún no es titular indiscutido, ha logrado marcar tanto en Europa League como en la Primeira Liga, lo que hace que el cuadro portugués piense en un traspaso definitivo para hacerlo parte de su nómina sin depender de préstamos.

Costo del fichaje para Benfica

En los últimos días, medios deportivos lusos como A Bola han reportado que existe una cierta intención de Benfica de comprar a Jhon Durán.

El atacante no es el único en la mira de las águilas; también hay otros futbolistas que permanecen a préstamo, pero la idea es que se haga un esfuerzo para una compra definitiva.

Jhon Jáder Durán, delantero de Benfica Foto: Getty Images

En el caso específico de Durán, la operación estaría rondando los 30 millones de euros, una cifra que se encuentra lejos del valor que llegó a alcanzar en el mercado.

Según las estadísticas de Transfermarkt, el ariete cafetero tuvo un valor máximo en el mercado de 40 millones de euros hacia diciembre de 2024. Después de ello, la caída de su pase ha sido paulatina hasta encontrar el precio más bajo actualmente.

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En caso tal de que Benfica ponga el dinero mencionado por Durán, Al-Nassr vería con buenos ojos dicho trato al recuperar buena parte de la inversión fallida por Jhon Jáder. Además, al propio jugador le vendría bien cotizarse de nuevo al alza en el mercado.

Ganando puntos para Selección Colombia

Camilo Durán y Luis Javier Suárez parecen ser los delanteros fijos que llamará Néstor Lorenzo para la primera convocatoria luego de lo que fue el Mundial 2026.

Ambos mantienen un nivel constante en sus respectivos clubes, son prenda de garantía de gol y se cumple con el requisito de que son nombres nuevos -uno por lo menos- para la ansiada renovación de la Tricolor.

Jhon Jader Durán siendo parte de Selección Colombia rumbo al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Jhon también podría colarse entre los citados. A este se le ha llamado ‘el delantero del futuro’ de la selección nacional. Es más, debería haber sido él quien fuese a la pasada Copa del Mundo; no obstante, su actualidad futbolística para ese momento lo condenó.

Ahora que Jhon Jáder viene recuperando su mejor versión, ha hecho algunos goles y está cada vez mejor; retornar a la Selección Colombia sería lo ideal.