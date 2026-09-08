Alfredo Arias definió su futuro y confesó para dónde se va tras salir despedido de Junior

Alfredo Arias decidió tomarse unos meses de descanso, luego de salir repentinamente del Junior de Barranquilla. El estratega uruguayo había renovado su contrato tras el bicampeonato; sin embargo, los resultados no lo acompañaron en el arranque del segundo semestre.

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La dirigencia del cuadro tiburón, en cabeza de Antonio Char, le comunicó a Arias la decisión sobre su salida y anunció a Sebastián Viera como nuevo técnico en propiedad.

Una semana después de haber sido destituido, Alfredo Arias habló con Diario Deportes y aseguró que recibió dos ofertas para seguir dirigendo en el fútbol profesional colombiano.

No obstante, decidió rechazarlas al tener que dar instrucciones desde el palco. Según el reglamento de la Dimayor, un técnico no puede dirigir a dos clubes en el mismo semestre y eso hace imposible que Arias pudiera dirigir desde la línea como le gusta.

“Luego de su salida del Junior de Barranquilla, Alfredo Arias tomará vuelo rumbo a Uruguay, su país natal, este miércoles. Además, consideró que le vendrá bien un descanso lo que resta del año”, apuntó dicho medio tras su conversación con el técnico uruguayo.

Alfredo Arias terminó su vínculo en Junior de Barranquilla en agosto de 2026 Foto: AFP

Junior no levanta cabeza

A pesar del timonazo que dieron los dueños del Junior de Barranquilla, la situación no mejora. El sábado pasado empataron frente a Jaguares en condición de local y complicaron aún más su situación en la tabla de posiciones.

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El equipo dirigido por Sebastián Viera necesita un milagro para meterse a los cuadrangulares. Actualmente marcha en la posición número 18 y solo ha sumado tres puntos en total, un rendimiento muy lejano al que tuvieron el semestre pasado.

De los 39 puntos que le quedan en juego, Junior debe conseguir por lo menos 27 si quiere estar en la pelea por la clasificación. Dentro del camerino no tiran la toalla; sin embargo, les quedan partidos muy difíciles contra Independiente Medellín, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Águilas Doradas, entre otros.

“Nos encontramos un plantel un poco descompensado en las posiciones. El plantel tiene muchos extremos, pero solo dos laterales. Ese es un problema para revisar. Hay que buscar soluciones; no es buscar culpables ni nada. Hay que ver qué es lo que tenemos, darles armas a esos jugadores con trabajo y luego que asuman la responsabilidad en la cancha”, explicó Viera.

El nuevo DT confía en que llegarán las victorias. “El grupo ha mostrado disposición, y es por eso que en solo tres días se alcanzó a mostrar algo. Todos están abiertos a trabajar y a hacer lo que nosotros les pedimos”, indicó.

La próxima presentación de Junior será este sábado, 12 de septiembre, enfrentando a Alianza FC en Valledupar. Dicho compromiso está programado para las 8:20 de la noche.