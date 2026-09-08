Murió bebé recién nacido de cantante colombiano; dejó desgarrador mensaje: “No pude cargarte ni un segundo”

La música colombiana atraviesa un momento de tristeza luego de conocerse la pérdida de Gianluca, el hijo del cantante y compositor colombiano Dekko, quien falleció cuando apenas tenía cuatro días de nacido. La noticia fue compartida por el artista a través de sus redes sociales, donde dejó un mensaje que conmovió a sus seguidores y a otros artistas de esta industria musical.

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Aunque Dekko no entregó detalles sobre las causas de la muerte de su bebé, sí contó parte del dolor que está atravesando junto a su pareja, Natalia Angulo. En una publicación dedicada a Gianluca, el cantante recordó los pocos días que el bebé estuvo en este mundo y habló de la dificultad de asimilar una pérdida tan inesperada.

El cantante quiso guardar en su memoria la imagen de su hijo lleno de vida desde el instante de su nacimiento. También expresó el dolor que le da no haber podido cargarlo ni siquiera por un segundo y aseguró que llevará esa sensación con él por siempre.

En medio de su enorme tristeza, Dekko señaló que no logra comprender por qué ocurrió esta situación. Sin embargo, encontró consuelo en la idea de que el dolor que siente ahora no se podrá comparar con cualquier otra experiencia que pueda vivir en el futuro.

“Mi niño precioso, estuviste en este mundo cuatro días, cinco horas y seis minutos. Quiero recordarte así, así, lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre. No entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué, ni el para qué; solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”, escribió el artista.

La pareja había compartido con sus seguidores parte del proceso que vivieron desde que supieron que esperaban a su hijo.

A través de redes sociales publicaron momentos relacionados con el embarazo, las visitas al médico y el baby shower. De esta forma hicieron partícipes a sus seguidores y les compartieron la ilusión que tenían por la llegada de Gianluca.

De igual forma, Natalia Angulo también se despidió de su bebé. En sus palabras, lo recordó como un milagro, un guerrero y un campeón, además de asegurar que siempre será parte de sus vidas. Su mensaje dejó ver la tristeza que atraviesa la pareja mientras intenta enfrentar la pérdida.

“Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mi hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”, escribió Natalia Angulo en su publicación.

Natalia Angulo, pareja de Dekko, habló de la muerte de su bebé. Foto: Instagram: @natalia_angulo1

Las publicaciones de ambos se llenaron rápidamente de mensajes de solidaridad, cariño y fortaleza. Amigos, seguidores y personas cercanas al artista acompañaron de manera virtual a la pareja en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

“Mucha fuerza, Pieri tiene un hermanito precioso en el cielo que la cuidará para toda la vida”; “Mucho amor para uds. Los abrazo, fortaleza y Dios en este momento”; “Mucha fuerza, hermano, para tu esposa y para ti en este momento”; “Mucha fuerza, Daniel, para ti y toda tu familia”; “Mucha fuerza, lo siento en el alma. Dios los llene de fuerza y unión”, se lee en las publicaciones de ambos.