Presentadora colombiana pierde una pierna tras grave accidente: “Soy un verdadero milagro”

La modelo y comunicadora de origen colombiano Yelitza Cacua, radicada desde hace varios años en República Dominicana, rompió el silencio tras el grave accidente de tránsito que sufrió a mediados de julio de 2026 en la zona del Malecón, a la altura del kilómetro 12 de Haina, en Santo Domingo.

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El hecho provocó lesiones severas en su extremidad inferior izquierda que obligaron a una intervención quirúrgica de urgencia para realizar una amputación.

En una entrevista concedida al programa radial Juego de damas, emitido por la estación La Bakana 105.7 FM, Cacua compartió por primera vez los pormenores del suceso, el proceso médico posterior y los retos personales que enfrenta en su fase de recuperación.

Según el relato ofrecido por la propia presentadora durante la emisión radial, los hechos ocurrieron mientras caminaba cerca del borde de la acera en un sector concurrido.

De acuerdo con su testimonio, un vehículo conducido a alta velocidad perdió el control tras impactar contra el separador vial del Malecón, desviándose e impactando a Cacua contra otro automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.

La comunicadora, reconocida en el ámbito del entretenimiento dominicano por sus apariciones en espacios televisivos como Pégate y Gana con el Pachá y El Escándalo 13, detalló que sufrió fracturas múltiples en el fémur, la rodilla y el peroné, además de un compromiso vascular grave y un cuadro severo de anemia.

“Prácticamente perdí el conocimiento, pero recuerdo que llegó una ambulancia de inmediato. Cuando ingresé al hospital tenía niveles muy bajos de hemoglobina”, explicó en la entrevista.

Cacua fue trasladada al Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde los médicos determinaron que la gravedad del daño óseo y muscular, sumada a una infección bacteriana posterior, ponía en riesgo su vida de no procederse a la amputación de la pierna izquierda.

Tras permanecer ingresada y superar las complicaciones iniciales, la modelo de 33 años e integrante de una familia con tres hijos, manifestó que actualmente se encuentra en fase de cicatrización y a la espera de iniciar sesiones de apoyo psicológico y terapia física para adaptar su movilidad a través de una prótesis.

Respecto al responsable del incidente, Cacua afirmó que la persona al volante abandonó el lugar inmediatamente después del choque.

No obstante, indicó que las autoridades y su equipo legal cuentan con el registro de las placas del vehículo involucrado, por lo que se encuentra recopilando los dictámenes e historial clínico del centro hospitalario para formalizar las acciones judiciales correspondientes.

A la par, la comunicadora hizo un llamado público a las autoridades de tránsito del país caribeño para reforzar los controles de velocidad y los operativos con alcoholímetros en zonas recreativas y de alto flujo peatonal como el Malecón.

Durante la conversación con las panelistas del programa radial, la modelo también abordó el impacto que el accidente ha tenido en sus relaciones personales y en su ámbito laboral.

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Cacua confirmó que su expareja, quien la acompañaba en el momento del choque y estuvo a su lado durante los primeros días de hospitalización, decidió finalizar la relación sentimental dos semanas después de lo ocurrido.

A pesar de la pausa obligada en sus compromisos en los medios de comunicación y las dificultades económicas asociadas a los costos médicos y de rehabilitación, la colombiana manifestó su intención de reorientar su presencia en redes sociales para compartir su testimonio con personas que atraviesan circunstancias de discapacidad o trauma físico similar.