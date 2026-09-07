“Llegó con flores y vino”: el incómodo momento que vivió Jessica Bohórquez con un fan en pleno programa en vivo

La periodista y presentadora colombiana Jessica Bohórquez, de Canal Capital, hizo pública una denuncia sobre la existencia de cuentas falsas que usan su imagen sin su autorización.

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El hallazgo se produjo durante la producción del programa Cicloviva, espacio institucional y recreativo que se transmite por el canal público bogotano. Según relató la comunicadora a través de sus canales oficiales, el equipo de producción suele anunciar con antelación los puntos de la ciudad donde realizarán las emisiones, con el fin de interactuar con la ciudadanía.

Durante la jornada de trabajo, un hombre se acercó al set de grabación itinerante con un ramo de flores. Bohórquez explicó que, inicialmente, interpretó el gesto como una muestra habitual de afecto por parte de la audiencia del programa.

No obstante, la situación tomó un giro inesperado cuando el ciudadano le manifestó su intención de esperarla hasta que concluyera la jornada laboral para compartir un momento a solas.

De acuerdo con el testimonio en video publicado por la presentadora en sus redes sociales, ante la negativa de concretar dicha cita, el hombre le ofreció un segundo obsequio —una botella de vino— e insistió en permanecer cerca del equipo de producción.

“Durante todo el programa estaba muy cerca, claramente ya me empecé a sentir incómoda”, señaló la periodista. Ante la persistencia del hombre, Bohórquez entabló un diálogo directo para entender lo que estaba sucediendo.

Al finalizar las grabaciones, el hombre le solicitó a la comunicadora revisar un mensaje en su teléfono celular. Fue en ese instante cuando la presentadora constató que el hombre había estado manteniendo conversaciones con un usuario anónimo que utilizaba su nombre, fotografías recientes y detalles de su vida pública.

En el intercambio de mensajes exhibido, la cuenta falsa no solo incitaba al hombre a acercarse al lugar de la grabación, sino que además le enviaba fotografías y hacía mención a supuestas citas en direcciones privadas.

“Le dije: ‘no, esa no soy yo, ese no es mi perfil, es un perfil falso’. Hay personas que pueden llegar a estafar, robar o incluso hacer algo mucho peor con gente inocente que cree que está hablando con uno”, afirmó Bohórquez, quien aclaró que, tras comprender la situación, el seguidor se disculpó y se retiró del lugar de forma pacífica.

Más allá del incidente puntual, la preocupación de la presentadora radica en los fines potencialmente delictivos de este tipo de acciones en internet.

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Aunque en el momento no se ha determinado con certeza la identidad de quienes administran las cuentas falsas ni el alcance de las interacciones, la periodista confirmó que ha iniciado los trámites legales pertinentes ante las autoridades competentes para protegerse y evitar posibles fraudes a terceros.

Asimismo, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la periodista emitió una recomendación dirigida a sus seguidores y al público en general sobre la importancia de la verificación en plataformas digitales:

“Por favor, tengan mucho cuidado, verifiquen siempre con quién están hablando y no confíen en una cuenta solo porque usa un nombre conocido o fotos”.