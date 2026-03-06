El insólito momento en que un periodista de Citytv terminó bañándose en plena transmisión en vivo: “Frío hace en Bogotá”

En esta ocasión, el protagonista del día fue el reportero Juan David Ocampo, quien llevó el concepto de periodismo a un nivel completamente nuevo al tomar una ducha de agua fría en plena transmisión en vivo. El inusual acto desató un ataque de carcajadas tanto en el set de grabación como entre miles de televidentes que sintonizaban la emisión matutina.

Flavia Dos Santos reveló la clave para mantener su matrimonio con un hombre de 83 años: “No somos seres faltantes”

Duchas gratuitas en Tercer Milenio

En pleno corazón de la capital, en el Parque Tercer Milenio, se vivió un curioso episodio durante un enlace en directo. La nota periodística tenía como objetivo principal dar a conocer una nueva y loable iniciativa social en la ciudad: la instalación de duchas públicas gratuitas.

Este proyecto busca principalmente brindar mejores condiciones de aseo, dignidad y autocuidado a los habitantes de calle que frecuentan la zona, ofreciéndoles un espacio adecuado para su higiene personal.

Lo que parecía ser un reporte urbano normal dio un giro inesperado. Para sorpresa de la audiencia y de sus compañeros, Ocampo decidió comprobar por sí mismo la eficacia y el funcionamiento de las nuevas instalaciones. Cuando el presentador principal le pasó la batuta desde el estudio, la cámara enfocó a Juan David saliendo de una de las duchas, que parecían baños portátiles, con unas bermudas y empapado de pies a cabeza.

Periodismo de inmersión

El periodista demostró en tiempo real que, en efecto, había tomado un baño completo. Mientras se secaba frente al lente de la cámara y mostraba los elementos de aseo con los que contarán los habitantes de calle, relató su gélida experiencia: “Frío hace en Bogotá, pero estoy bañándome con agua fría. Estas son las nuevas duchas que llegan a la capital colombiana, funcionarán para las personas habitantes de calle”.

Hoy City TV, nos regaló una joya del periodismo de inmersión en el país. Tanto así que las risas se escucharon en el estudio 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/dj2p9KqgdI — Alicia en el pais del sagrado corazón (@laaliciasumerce) March 6, 2026

Ocampo, demostrando una profesionalidad y naturalidad, comentó mientras se seca: “Mientras me voy secando explíquenos”. La escena fue tan espontánea y genuina que hasta el presentador principal, desde la comodidad del set, no pudo evitar reírse a carcajadas, sonidos que se filtraron por los micrófonos y llegaron al público.

Las reacciones en redes

¿Problemas con la producción? El fuerte motivo por el que Lina Tejeiro estaría en la cuerda floja en ‘MasterChef Celebrity’

Como era de esperarse, el momento se volvió tendencia en las redes sociales. Los usuarios elogiaron el inmenso compromiso, la falta de vergüenza y el sentido del humor del reportero. En plataformas digitales, los internautas compartieron masivamente el fragmento del video. “Hoy City TV nos regaló una joya del periodismo de inmersión en el país. Tanto así que las risas se escucharon en el estudio”.

Este episodio reafirma el estilo cercano del noticiero el cuál a lo largo de los años ha mantenido una conexión con su audiencia al priorizar la reporteria en las calles, justo donde nace la noticia. La espontaneidad de periodistas como Juan David Ocampo demuestran que la información de impacto social también puede abordarse con personalidad.