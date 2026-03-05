¿Problemas con la producción? El fuerte motivo por el que Lina Tejeiro estaría en la cuerda floja en ‘MasterChef Celebrity’

La octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del Canal RCN. Sin embargo, antes de su llegada a la pantalla, la participación de la actriz Lina Tejeiro ha generado una serie de rumores sobre presuntas complicaciones logísticas que estarían afectando el cronograma de rodaje de la competencia de cocina más querida del país.

El impacto de los compromisos comerciales en la producción

De acuerdo con información revelada recientemente por varios medios, la actriz llanera estaría solicitando permisos constantes para ausentarse de las jornadas de grabación. Según la versión difundida, estos permisos tendrían como objetivo cumplir con contratos publicitarios y campañas digitales que Tejeiro ya habría pactado con anterioridad a su ingreso al reality.

“Parece que no todo está saliendo con su punto de sal. Supuestamente, Lina ha vivido pidiendo permiso reiteradamente. La razón: compromisos publicitarios y campañas que ya estaban firmadas”, han replicado varios medios.

Esta situación, aunque común en figuras con gran recorrido y fuerte presencia en redes, representaría un desafío logístico significativo para el equipo técnico y de producción. En un formato de competencia como MasterChef, la ausencia de un participante no solo afecta el desarrollo de los retos individuales y grupales, sino que obliga a reestructurar calendarios de edición y tiempos de grabación, los cuales suelen ser estrictos para no generar retrasos.

¿Riesgo de eliminación o retiro voluntario?

La frecuencia de estas inasistencias ha alimentado especulaciones en redes sociales sobre la continuidad de la actriz en el programa. Si bien el Canal RCN no ha emitido un comunicado oficial al respecto, los seguidores del formato han expresado su preocupación. Comentarios como “¿O sea que Lina no va a durar?” o “Voy a ver el programa por ella y casi no va a estar” reflejan la incertidumbre de la audiencia ante un posible desempeño irregular derivado de la falta de tiempo en la cocina.

Hasta el momento, no existe confirmación sobre una sanción disciplinaria o una eliminación prematura por parte de la producción. El éxito de Tejeiro en la competencia dependerá, en última instancia, de su capacidad para organizar su calendario y cumplir con sus obligaciones de empresaria, actriz e influencer, sin dejar de lado la competencia.

Un nuevo ingrediente: los rumores sentimentales

Paralelo a las versiones sobre su situación laboral, Lina Tejeiro ha vuelto a ser tendencia por su vida personal. Una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, donde se le ve abrazando de forma cercana a un hombre cuya identidad se mantiene en reserva, desató una ola de teorías entre sus más de 10 millones de seguidores.

La imagen, que incluye gestos de afecto y la presencia de detalles como flores, ha llevado a algunos a especular sobre si los permisos solicitados a la producción también podrían estar vinculados a este posible nuevo capítulo sentimental. No obstante, la actriz ha mantenido una postura discreta, sin confirmar ni desmentir los rumores de noviazgo.

La expectativa ante el estreno

Lina Tejeiro es, sin duda, una de las cartas fuertes de esta temporada. Su trayectoria en producciones como ‘La ley del corazón’ y su arrollador éxito en las redes sociales garantizan un alto nivel de audiencia. Para ver si logra avanzar hacia la final o si las dificultades logísticas terminan acortando su paso por la cocina de MasterChef. Por ahora, el público espera el inicio de las emisiones para contrastar estas versiones con el desempeño real de la actriz frente a las cámaras y bajo la presión de los chefs para ver si logra avanzar hacia la final o si los contratiempos terminan acortando su paso por la cocina de MasterChef.