Gente

Edén Muñoz confesó que tuvo que internarse tras muerte de Yeison Jiménez: “Levanté la mano y pedí ayuda”

El artista relata cómo la pérdida de Yeison Jiménez detonó una crisis de salud mental que lo llevó a internarse.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

3 de marzo de 2026, 2:13 p. m.
Edén Muñoz y la colaboración que no pudo ser con Yeison Jiménez
Edén Muñoz y la colaboración que no pudo ser con Yeison Jiménez Foto: x

El reconocido cantautor mexicano Edén Muñoz, exvocalista de la agrupación Calibre 50, en una reciente entrevista para la emisora Bésame, habló sobre los desafíos que enfrenta en su salud mental. El artista reveló que la noticia del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida en enero de este año, fue el detonante de un proceso de introspección que lo llevó a buscar ayuda profesional especializada.

¿Hubo reconciliación? El inesperado gesto de Lincoln Palomeque con Carolina Cruz que encendió las redes sociales

El detonante: un viaje familiar y la noticia de Jiménez

A pesar de no mantener un vínculo de amistad estrecha con el intérprete de Aventurero, Muñoz explicó que el deceso de Jiménez impactó profundamente su estabilidad emocional. Durante un viaje de descanso junto a su esposa e hijos, el artista relató haber caído en un ciclo de pensamiento obsesivo sobre la vulnerabilidad de la vida y la seguridad de su propio núcleo familiar.

“En mi mente empezó a pasar que fue algo que me pudo pasar a mí y a mi familia”, confesó el músico sinaloense. Lo que estaba planeado como un espacio de desconexión se transformó en una saturación mental que, a su regreso, le hizo comprender la necesidad de intervención externa. Ante este panorama, Muñoz tomó la decisión de internarse durante 15 días para trabajar en su bienestar psicológico.

Un proceso de sanación por etapas

Para el intérprete de éxitos como ¡Chale!, este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de una década de presiones en la industria musical. Según sus declaraciones, el proceso de separación de Calibre 50 en 2022 y la gestión de su carrera como solista han generado una carga emocional considerable.

Gente

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Gente

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Gente

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Gente

Habrían captado a hermana de Karol G en medio de polémica familiar; salió a la luz inesperada foto luego de días de silencio

Gente

⁠Jorge Alfredo Vargas retomó su vida tras la partida de su madre y dejó mensaje: “Ayudan a aliviar el dolor del alma”

Gente

Cantante de música popular denunció intento de robo; se salvó de ser secuestrado en una carretera: “Decidimos no parar”

Gente

“Me fracturaron seis costillas”: el relato de Adriana Bottina tras someterse a un polémico procedimiento estético

Gente

Hija de Yeison Jiménez recibió emotivo mensaje en su cumpleaños y conmovió a miles: “Muy fuerte”

Gente

Medellín canta por Yeison Jiménez: el homenaje que nadie quiere perderse

Bogotá

¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

Muñoz fue enfático al señalar que su recuperación es un compromiso a largo plazo. “Sigo en un proceso; en tres meses me volveré a internar 15 días y en diciembre otros 15. Es una experiencia que me ha sumado gratamente a mi vida”.

El artista también reflexionó sobre la importancia de la humildad y la espiritualidad, al admitir que en ciertos momentos el éxito profesional lo llevó a perder la perspectiva sobre la existencia de algo superior a su propia existencia, un factor que ahora considera clave en su equilibrio emocional.

El proyecto inconcluso con Yeison Jiménez

Más allá del impacto personal, Edén Muñoz confirmó que existía un proyecto profesional en marcha con el artista caldense. La colaboración, que buscaba fusionar el estilo regional colombiano con el estilo de banda mexicana, quedó en una etapa avanzada de producción, pero sin las voces definitivas.

“Quedó pendiente con Yeison, tristemente. Estábamos a nada, de hecho, solo faltaban las voces”, comentó Muñoz en Tropicana. El mexicano explicó que, aunque él se encargó de la estructura musical y la producción del contexto de banda, la ausencia de una guía vocal grabada por Jiménez hace que el tema sea difícil de concluir. “Lo dejo en el recuerdo... así son los tiempos de Dios”, sentenció con resignación.

El vínculo de Edén Muñoz con Colombia

“Me fracturaron seis costillas”: el relato de Adriana Bottina tras someterse a un polémico procedimiento estético

La relación de Edén Muñoz con el público y los artistas colombianos se ha fortalecido en los últimos años. Su interés por el vallenato y la música popular lo ha llevado a colaborar con figuras de la talla de Jorge Celedón, con quien grabó Esta vida, y Elder Dayán, en el tema La plata. Asimismo, ha trabajado con referentes como Jessi Uribe y Pipe Bueno, consolidándose como un puente cultural entre México y Colombia.

La visita del artista mexicano al país se da para promocionar su concierto el sábado 2 de mayo en el Movistar Arena de la capital colombiana. Allí va a complacer a los asistentes con los mejores éxitos de su trayectoria, tanto como solista como los de su época con Calibre 50.

Más de Gente

LOS ANGELES, CA - JUNE 22: Quentin Tarantino is seen outside Jimmy Kimmel Live on June 22, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by JOCE/Bauer-Griffin/GC Images)

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Concierto de Arcangel en Colombia: estará en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Candela Márquez soltó pista sobre si realmente terminó su relación con el cantante Alejandro Sanz.

Ex de Alejandro Sanz, Candela Márquez, estaría furiosa por el amorío del cantante con Stephanie Cayo

Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro

Habrían captado a hermana de Karol G en medio de polémica familiar; salió a la luz inesperada foto luego de días de silencio

Falleció Lucía, madre de Jorge Alfredo Vargas.

⁠Jorge Alfredo Vargas retomó su vida tras la partida de su madre y dejó mensaje: “Ayudan a aliviar el dolor del alma”

Eider Ortiz, cantante de música popular.

Cantante de música popular denunció intento de robo; se salvó de ser secuestrado en una carretera: “Decidimos no parar”

Adriana Bottina revela detalles de su reciente cirugía

“Me fracturaron seis costillas”: el relato de Adriana Bottina tras someterse a un polémico procedimiento estético

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks

¿Qué hacía en Medellín Chet Hanks, hijo de Tom Hanks? Migración Colombia aclaró su situación

La discreta relación de Zendaya y Tom Holland

Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, así lo afirma Law Roach, su estilista por mas de 10 años

Noticias Destacadas