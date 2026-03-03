El reconocido cantautor mexicano Edén Muñoz, exvocalista de la agrupación Calibre 50, en una reciente entrevista para la emisora Bésame, habló sobre los desafíos que enfrenta en su salud mental. El artista reveló que la noticia del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida en enero de este año, fue el detonante de un proceso de introspección que lo llevó a buscar ayuda profesional especializada.

El detonante: un viaje familiar y la noticia de Jiménez

A pesar de no mantener un vínculo de amistad estrecha con el intérprete de Aventurero, Muñoz explicó que el deceso de Jiménez impactó profundamente su estabilidad emocional. Durante un viaje de descanso junto a su esposa e hijos, el artista relató haber caído en un ciclo de pensamiento obsesivo sobre la vulnerabilidad de la vida y la seguridad de su propio núcleo familiar.

“En mi mente empezó a pasar que fue algo que me pudo pasar a mí y a mi familia”, confesó el músico sinaloense. Lo que estaba planeado como un espacio de desconexión se transformó en una saturación mental que, a su regreso, le hizo comprender la necesidad de intervención externa. Ante este panorama, Muñoz tomó la decisión de internarse durante 15 días para trabajar en su bienestar psicológico.

Un proceso de sanación por etapas

Para el intérprete de éxitos como ¡Chale!, este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de una década de presiones en la industria musical. Según sus declaraciones, el proceso de separación de Calibre 50 en 2022 y la gestión de su carrera como solista han generado una carga emocional considerable.

Muñoz fue enfático al señalar que su recuperación es un compromiso a largo plazo. “Sigo en un proceso; en tres meses me volveré a internar 15 días y en diciembre otros 15. Es una experiencia que me ha sumado gratamente a mi vida”.

El artista también reflexionó sobre la importancia de la humildad y la espiritualidad, al admitir que en ciertos momentos el éxito profesional lo llevó a perder la perspectiva sobre la existencia de algo superior a su propia existencia, un factor que ahora considera clave en su equilibrio emocional.

El proyecto inconcluso con Yeison Jiménez

Más allá del impacto personal, Edén Muñoz confirmó que existía un proyecto profesional en marcha con el artista caldense. La colaboración, que buscaba fusionar el estilo regional colombiano con el estilo de banda mexicana, quedó en una etapa avanzada de producción, pero sin las voces definitivas.

“Quedó pendiente con Yeison, tristemente. Estábamos a nada, de hecho, solo faltaban las voces”, comentó Muñoz en Tropicana. El mexicano explicó que, aunque él se encargó de la estructura musical y la producción del contexto de banda, la ausencia de una guía vocal grabada por Jiménez hace que el tema sea difícil de concluir. “Lo dejo en el recuerdo... así son los tiempos de Dios”, sentenció con resignación.

El vínculo de Edén Muñoz con Colombia

La relación de Edén Muñoz con el público y los artistas colombianos se ha fortalecido en los últimos años. Su interés por el vallenato y la música popular lo ha llevado a colaborar con figuras de la talla de Jorge Celedón, con quien grabó Esta vida, y Elder Dayán, en el tema La plata. Asimismo, ha trabajado con referentes como Jessi Uribe y Pipe Bueno, consolidándose como un puente cultural entre México y Colombia.

La visita del artista mexicano al país se da para promocionar su concierto el sábado 2 de mayo en el Movistar Arena de la capital colombiana. Allí va a complacer a los asistentes con los mejores éxitos de su trayectoria, tanto como solista como los de su época con Calibre 50.