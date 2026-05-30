Maluma se quebró al recordar a Yeison Jiménez; lloró en plena entrevista y destapó doloroso detalle

Maluma vivió uno de los momentos más emotivos de una reciente entrevista con Billboard, pues el cantante colombiano se sinceró sobre la muerte de Yeison Jiménez y terminó quebrándose al recordar la amistad que construyó con el artista en los últimos meses de su vida.

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Aunque la conversación comenzó hablando de Con el corazón, la canción que grabaron juntos, rápidamente se transformó en una reflexión sobre la amistad, el paso del tiempo y la importancia de valorar a las personas mientras están presentes.

Visiblemente conmovido, el intérprete de Felices los 4 reconoció que todavía le cuesta hablar del tema y que la ausencia de Yeison sigue siendo una herida difícil de sanar.

“Eso todavía me da mucha tristeza porque, a pesar de que nos conocimos, pues que tuvimos poco tiempo hablando seguido, nos conocimos hace muchos años, pero tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos”, expresó.

Maluma y Yeison Jiménez. Foto: Getty Images

Durante la entrevista, Maluma explicó que la partida de Yeison le dejó una nueva perspectiva sobre la vida. Según contó, todavía le parece difícil creer que ya no esté y cada vez que piensa en él revive momentos que compartieron juntos.

“Hablar de la canción es muy fuerte, la canción es muy bonita y todo, pero sí, hace mucha falta, ufff. Es que la vida se va volando. Piensa uno en él y parece mentira, parece mentira, la verdad”, dijo mientras intentaba contener la emoción.

Uno de los recuerdos que más lo marcó fue el homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá, pues allí tuvo la oportunidad de acompañar a la familia del cantante y vivir de cerca el impacto que su ausencia dejó en sus seres queridos.

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El artista también reveló un detalle que lo impactó profundamente después del accidente en el que el cantante de música popular perdió la vida, ya que se enteró de que este admiraba su trabajo y era fanático de su música.

“Fue una locura para mí también, saber que ese man me admiraba tanto, yo no lo sabía y fue mutuo. Cuando yo lo conocí fue una bomba de amor, fue algo muy especial”, aseguró.

A pesar del dolor, Maluma destacó que la canción que grabaron juntos se convirtió en una forma de mantener vivo su recuerdo. Además, celebró que el público haya conectado de manera especial con el proyecto musical.

“La gente recibió la canción con tanto amor, creo que todavía está en el ‘top 10’ y es un éxito más, la gente se lo disfruta”, comentó.

Sin embargo, la confesión que más llamó la atención llegó al final de la entrevista. Entre lágrimas, el cantante explicó que una de las cosas que más le duele es no haber tenido más tiempo para compartir con Yeison.

“Lo recordamos con amor y lloro es porque yo me perdí muchos años de conocer al man, lo conocí por muy poco tiempo”, confesó.