“Por qué no lo conocí antes”: Maluma rompe en llanto al recordar a Yeison Jiménez en plena entrevista

Juan Luis Londoño Arias, conocido en la industria musical como Maluma, protagonizó una emotiva entrevista para el prestigio medio Billboard en Español, en la que habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Durante la conversación, el artista paisa expresó el orgullo que siente por sus raíces antioqueñas y aprovechó para compartir reflexiones relacionadas con la situación política que atraviesa Colombia.

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Además, abordó temas ligados a su carrera musical, su familia y hasta el impacto emocional que tuvo en su vida la muerte de su colega y amigo Yeison Jiménez, una situación que, según expresó, lo marcó profundamente.

Visiblemente conmovido y sin poder contener las lágrimas, Maluma recordó la colaboración musical que realizó junto al intérprete de ‘El Mejor Caballo’, tema que salió a la luz pocos días después de la repentina muerte del artista, quien perdió la vida tras sufrir un accidente aéreo en Boyacá el 10 de enero de 2026.

Yeison Jiménez y Maluma - Con el corazón Foto: Paola España Comunicaciones

Según contó el artista paisa, aunque conocía al cantante caldense desde hace varios años, fue en los últimos meses de 2025 cuando empezaron a mantener una relación cercana, hasta que decidieron unir sus talentos en la canción Con el corazón, cuyo videoclip muestra la conexión que tuvieron desde el primer momento.

Por eso, aseguró que su fallecimiento es un tema que todavía le causa mucho dolor. “Hablar de él es muy fuerte, la canción es muy bonita y todo, pero hace mucha falta”, expresó Maluma entre lágrimas.

“La vida se va volando y piensa uno en él y es como que ¡uh!... Parece mentira”, agregó, tratando de contener su llanto para continuar con la conversación.

Enseguida, hizo referencia al homenaje que le hicieron en el Movistar Arena, un evento que, según manifestó, le causó gran conmoción al ver a su esposa y a su familia reunida para despedirlo.

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Por otro lado, Maluma admitió que una de las cosas que más lo sorprendió tras su fallecimiento fue descubrir la gran admiración que Yeison sentía por él: “Saber que este man me admiraba tanto, yo no lo sabía. Y fue mutuo. Cuando yo lo conocí fue una bomba de amor y fue algo muy especial”, dijo.

Sin embargo, aseguró que lo recuerda con amor y se siente agradecido por la acogida que ha tenido su canción. “Lloro es porque yo me perdí muchos años de conocer al man, como que lo conocí muy poco tiempo, y eso es algo como que yo digo: ‘Ah, por qué no lo conocí antes, por qué no hablamos antes más, por qué no compartimos más’. Pero bueno, que en paz descanse; lo quiero mucho la verdad”, concluyó el cantante paisa.