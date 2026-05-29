Famosa actriz habló sobre las elecciones 2026 y lanzó contundente llamado a días de los comicios: “No nos dividamos”

A pocos días de la jornada electoral del próximo 31 de mayo, la actriz Juliana Galvis habló abiertamente sobre el panorama político del país y reveló cuál es el candidato presidencial en el que depositará su confianza.

Además, aprovechó sus redes sociales para enviar un contundente llamado a los ciudadanos de cara a los comicios.

Murió icónico cantante de baladas románticas: llevaba años luchando contra difícil enfermedad

Con un mensaje breve, pero directo, la santandereana aseguró que las elecciones podrían definirse desde la primera vuelta, por lo que instó a sus seguidores a mantenerse unidos y participar activamente en las urnas.

Además, afirmó que la situación política que actualmente atraviesa el país va más allá de las diferencias ideológicas tradicionales. “Esto ya no se trata de izquierda o derecha”, escribió en sus historias de Instagram.

Desde su perspectiva, Juliana Galvis señaló que la decisión sobre quién votar debería centrarse en temas que impactan directamente la vida de millones de ciudadanos. “Se trata de seguridad, pensiones, salud y futuro”, agregó en su mensaje.

Juliana Galvis revela el difícil proceso de salud visual que atravesó a causa del estrés Foto: x

Enseguida, la actriz dejó clara su postura frente al panorama político actual, sin importar las críticas que esta revelación pudiera generar, y compartió una reflexión con sus seguidores al preguntar: “¿Queremos seguir así? Yo no!”.

Finalmente, concluyó su publicación asegurando que ya tiene definido su apoyo para las próximas elecciones presidenciales. “Por eso mi voto ya tiene nombre...”, agregó.

Aunque Galvis no mencionó directamente el nombre del candidato presidencial al que brindará su apoyo en las próximas elecciones, sí dejó una pista que rápidamente muchos identificaron, pues compartió la imagen de un tigre, símbolo con el que se identifica la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, lo que dejó entrever que su voto estaría dirigido hacia él.

Como era de esperarse, la publicación de Juliana Galvis no pasó desapercibida y, además de viralizarse en Instagram y X, generó una ola de reacciones divididas entre los usuarios, pues mientras algunos apoyaron su postura, también hubo quienes la cuestionaron.

Publicación de Juliana Galvis sobre las elecciones presidenciales 2026. Foto: Instagram @julianagalvisv

Maluma dio contundente mensaje sobre las elecciones presidenciales e hizo inesperada propuesta: “Estoy que alquilo camiones”

El pronunciamiento de la actriz se dio en medio de un ambiente marcado por intensos debates y discusiones entre los colombianos de cara a las elecciones del próximo domingo 31 de mayo, jornada que ha despertado gran expectativa en el país.

De hecho, la santandereana se sumó a la lista de artistas y otras personalidades del entretenimiento que en los últimos días también han decidido manifestar públicamente por quién votarían en los próximos comicios, dejando clara su inconformidad con determinados sectores políticos o candidatos.