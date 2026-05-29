Estado de James Rodríguez: su real condición la reveló Néstor Lorenzo a días del Mundial

Una de las más grandes incógnitas en la previa del Mundial 2026 ha sido el estado de salud de James Rodríguez. Sus escasos minutos en Minnesota United, así como recurrentes cuestiones musculares, hacían pensar que no llegaría a la cita de mitad de año.

Néstor Lorenzo pudo haberlo dejado fácilmente fuera de los 26 convocados, pero no llevarlo se le hubiese convertido en un lío mediático al DT argentino.

Néstor Lorenzo hablando con James Rodríguez en un amistoso de la Selección Colombia. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Entre las partes parece haber tenido un acuerdo, en el que ambos decidieron que llegar de manera prematura a la concentración le iba a permitir al volante alistarse como era debido para el Mundial.

James fue de los primeros en estar en Colombia. Primero estuvo en Medellín y en los últimos días se trasladó junto al grupo a Bogotá, donde vienen realizando las prácticas diarias. Hasta el jueves ya habían arribado 18 de los 26, entre los que destacaba que Luis Díaz estuviera presente.

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SEMANA pudo acudir a uno de los entrenamientos en el estadio de Techo durante la presente semana. Allí al 10, en el tiempo que se le vio, no dio muestras de tener algún lío físico o que no pudiera hacer algún trabajo a la par de sus compañeros.

Es más, fue de los más motivados a la hora de realizar los rondos, trabajos de velocidad y cuando fue puesto como eje de un trabajo de toque a un pase.

Real condición de James, según Lorenzo

A Caracol Televisión, en las últimas horas, el entrenador, Néstor Lorenzo, le concedió una entrevista para hablar de algunos temas puntuales que rondan a la Tricolor a 13 días de que inicie la competencia.

Una de las cuestiones en las que hizo hincapié el técnico fue en el estado de salud de James. Verlo estos días en los entrenamientos, concentración y demás, le permitió generar un concepto claro.

“James está bien de la cabeza que es lo importante. Ha jugado muy poco, lo estamos trabajando en la parte física y el balón”.



Néstor Lorenzo sobre James Rodríguez en la Selección Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/CGxjdmf75L — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 28, 2026

“Está muy motivado, está muy bien. Ha jugado muy poco; lo iremos llevando de a poco”, manifestó de lo que viven actualmente con el 10.

“Lo venimos trabajando en la parte física. Pero va bien, está bien de la cabeza, que es lo más importante”, resaltó con positivismo sobre el futuro próximo.

Su adiós del Mundial

Así como a Neymar Jr. lo llevaron a Brasil, a Messi a Argentina, a James la Selección Colombia no lo iba a dejar por fuera. Solo una lesión grave le cerraría la puerta a uno de los jugadores más emblemáticos de la nación en el último tiempo.

Adicional, es que para Rodríguez el de 2026 en Norteamérica será su último Mundial. Jugó los de Brasil 2014, Rusia 2018, se perdió el de Qatar 2022 y ahora regresa tras ocho años para intentar llevar lo más lejos a la Tricolor.

James Rodríguez portando la cinta de capitán de Selección Colombia previo al Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

Hasta ahora, la mejor participación del país se ha dado con James en cancha. Fueron los cuartos de final del certamen de 2014, en donde la eliminación con Brasil fue polémica por el arbitraje de dicho día.

A sus 34 años, en un declive de su carrera producto de algunas malas decisiones, James quiere luchar con Colombia por algo histórico y por ello se viene preparando a tope en los últimos días.