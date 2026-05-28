Fórmula 1: la máxima categoría detalla los avances del circuito de Madrid que permitirá llegar a los 300 kilómetros por hora

Las obras del nuevo circuito semiurbano de Fórmula 1 de Madrid, de 5,4 kilómetros y 22 curvas, avanzan a buen ritmo y su inauguración está prevista para mediados de junio, tres meses antes del Gran Premio de España.

Fórmula 1: los multimillonarios salarios de los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo

Un año después del inicio de las obras, la recta está completamente asfaltada y unas 350 personas trabajan a diario en la pista y en la calle de boxes para rematar el proyecto a tiempo.

Así es el proyecto del Gran Premio de Madrid Foto: F1

“Ha sido un desafío”, reconoce a AFP Francisco González Torres, director general de Eiffage Construcción, la filial española del grupo francés de construcción, responsable en parte del proyecto.

Fue un reto sobre todo porque el proyecto quedó “prácticamente paralizado” a comienzos de año debido a las lluvias torrenciales que cayeron sobre Madrid.

Para que todo esté listo “en un plazo tan corto”, “tenemos ahora equipos trabajando seis días a la semana, las 24 horas del día”, precisa Bruno Cahen, director general de Eiffage Route.

“A partir de junio, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se quedará dos meses y lo revisará todo, como una auditoría permanente para homologar el circuito”, antes de la llegada de los pilotos, detalla.

El Gran Premio de Madrid se unió al calendario de Fórmula Uno a partir del 2026 con una pista que incluirá tramos urbanos y no urbanos alrededor del recinto ferial de la ciudad. Foto: AP

Cahen precisó que todavía quedan trabajos por hacer en “las zonas adyacentes y todo el entorno”, en particular la instalación de las barreras de seguridad.

Durante el Gran Premio, previsto del 11 al 13 de septiembre, los pilotos afrontarán la “monumental” curva 12, de 500 metros y caracterizada por una “pendiente transversal del 24%”, explica González Torres.

Fórmula 1: se anuncia nuevo cambio de reglamento tras fuerte accidente en Japón

Los pilotos llegarán a ella a unos 300 km/h, tras una pequeña chicane, y luego se adentrarán más adelante en un largo túnel antes de regresar al paddock.

En abril de 2025, Eiffage anunció que había ganado el contrato de 83,2 millones de euros (96,7 millones de dólares), para la construcción del circuito de F1 de Madrid, que se sitúa alrededor del recinto ferial de IFEMA, en consorcio con la empresa española Acciona, cuya participación en el proyecto alcanza el 60%.

*Con información de AFP.