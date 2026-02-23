Fórmula 1: los multimillonarios salarios de los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo

La Fórmula 1, considerada la categoría más prestigiosa del automovilismo mundial, no solo destaca por la velocidad y exactitud de sus monoplazas, sino también por los altos sueldos que perciben sus pilotos.

De cara a la temporada 2026, los contratos vuelven a generar gran interés, ya que no solo reflejan el talento y los logros deportivos de cada corredor, sino también su impacto fuera de la pista, especialmente en el ámbito del marketing y la proyección de su imagen.

Figuras como Lewis Hamilton y Max Verstappen encabezan nuevamente la lista de los mejor pagados. Gracias a la documentación que las escuderías deben presentar ante la FIA (Federación Internacional del Automóvil), es posible conocer los salarios anuales de los 22 pilotos que compiten en la categoría reina del automovilismo.

Este año se tendrán 22 pilotos en el mundial. Foto: Getty Images

Cabe destacar que sus ingresos no provienen únicamente de lo que les abonan los equipos, sino también de contratos de patrocinio personal, alianzas con marcas reconocidas y diversos acuerdos comerciales que incrementan considerablemente sus ganancias.

En el caso de estrellas globales como Hamilton y Verstappen, una parte significativa de sus ingresos procede de colaboraciones con marcas de lujo, tecnología y ropa deportiva, entre otras.

En contraste, escuderías con presupuestos más limitados, como Alpine o Williams, no pueden igualar los sueldos de los equipos más poderosos. Aun así, sus pilotos consiguen contratos competitivos, aunque las cifras que perciben son notablemente inferiores a las de las grandes figuras de la Fórmula 1.

Escala salarial

En lo más alto de la escala salarial se encuentra Max Verstappen (Red Bull Racing), con ingresos estimados en 70 millones de dólares, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari), quien percibe alrededor de 60 millones.

Un escalón más abajo aparecen George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), ambos con 34 millones de dólares, mientras que Lando Norris (McLaren) alcanza los 30 millones. Fernando Alonso (Aston Martin), por su parte, registra un salario cercano a los 20 millones.

Cada año los salarios suben por los contratos firmados por los pilotos de cada equipo. Foto: Adobe Stock

En la franja intermedia se ubican Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz (Williams), con 13 millones cada uno, además de Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine) y Lance Stroll (Aston Martin), todos con ingresos estimados en 12 millones.

Más atrás figuran Checo Pérez (Cadillac) con 8 millones; Nico Hülkenberg (Audi) y Esteban Ocon (Haas), con 7 millones cada uno; y Valtteri Bottas (Cadillac) junto a Isack Hadjar (Red Bull Racing), ambos con 5 millones.

Entre los salarios más bajos de la parrilla se encuentran Kimi Antonelli (Mercedes) y Gabriel Bortoleto (Audi), con 2 millones; Liam Lawson (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas), con 1 millón; mientras que Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) perciben cifras que oscilan entre los 500.000 y el millón de dólares.