Shakira conquista la Fórmula 1: la barranquillera ratifica su reinado en los grandes escenarios del deporte

La estrella global Shakira sumará un nuevo hito a su trayectoria en eventos deportivos de alto nivel. La artista colombiana confirmó que será el acto musical principal del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de abril de 2026 en la ciudad portuaria de Yeda. Este anuncio marca un punto de inflexión en su relación con la categoría reina del automovilismo, pasando de ser una invitada recurrente en el paddock a la figura central del espectáculo.

Una cita con la velocidad en el Mar Rojo

La barranquillera llevará su propuesta escénica al circuito callejero de Yeda, reconocido por ser uno de los trazados más rápidos y exigentes del calendario de la F1. Su presentación se enmarca en la expansión de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour”, que para 2026 proyecta paradas estratégicas en mercados de gran escala como el Medio Oriente.

Con esta confirmación, Shakira se une a un selecto grupo de artistas que han pisado el escenario saudí. En ediciones anteriores, el evento ha contado con la participación de figuras de talla mundial como Justin Bieber, Travis Scott, Jennifer Lopez, Alicia Keys y Usher, consolidando la estrategia de la organización de fusionar el deporte motor con el entretenimiento de élite.

El contexto deportivo: la defensa de Lando Norris

El componente musical de Shakira coincidirá con un momento de alta tensión en la pista. Para la fecha del evento en abril de 2026, el enfoque deportivo estará sobre el británico Lando Norris (McLaren), quien llega como el defensor del título en un circuito que no perdona errores. La competencia se prevé intensa frente a figuras como Max Verstappen y su compañero de equipo, Oscar Piastri, en un entorno de carrera nocturna que realza el despliegue visual del evento.

Del paddock al escenario: el vínculo de Shakira con la F1

La presencia de la intérprete de “Soltera” en los circuitos de Fórmula 1 no es nueva, aunque sí su rol como artista oficial. Durante el año 2023, la cantante fue centro de atención mediática tras asistir a los Grandes Premios de Miami, España y Gran Bretaña.

En aquellas ocasiones, su asistencia generó una ola de especulaciones en la prensa internacional debido a sus apariciones junto a celebridades como el actor Tom Cruise y el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton. Si bien los rumores de un posible vínculo sentimental con el piloto británico ocuparon numerosos titulares, especialmente tras ser captados compartiendo tiempo fuera de las pistas, ninguna de las partes confirmó tales versiones, manteniéndose hasta la fecha como una relación de amistad y admiración profesional.

Nuevas producciones y futuro artístico

Más allá de su compromiso en Yeda, Shakira mantiene una agenda activa en el estudio. Según los reportes, la artista se encuentra trabajando en nuevas composiciones junto al productor colombo-canadiense Alexander Castillo (AC), responsable de éxitos recientes. Este trabajo creativo es el preámbulo de un año 2026 que promete ser decisivo para la colombiana, con presentaciones confirmadas en México y El Salvador, reafirmando su vigencia como la artista latina más influyente en la escena global.