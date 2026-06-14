La canción de Shakira que derrotó a todos los himnos del Mundial y se quedó con el primer lugar

La música y el fútbol siempre han tenido una relación cercana, y esta vez, la canción protagonista fue Dai Dai, la canción interpretada por la cantante barranquillera Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy para el Mundial de 2026.

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Este tema fue elegido como la mejor canción oficial en la historia de las Copas del Mundo según una encuesta realizada por Billboard.

El resultado llamó la atención porque la votación incluyó varios de los himnos más recordados que han acompañado los mundiales durante las últimas décadas.

Sin embargo, el tema de la actual Copa del Mundo logró quedar de primera con el 31,28 % de los votos, ubicándose por encima de canciones que marcaron generaciones de aficionados en todo el planeta.

Curiosamente, el segundo lugar también quedó en manos de Shakira. Su exitoso Waka Waka (This Time for Africa), que fue lanzado para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Esta canción obtuvo el 26,65 % de las preferencias y volvió a demostrar el enorme impacto que ha tenido la artista en la historia musical del fútbol.

El tercer puesto fue para La Copa de la Vida, el recordado tema de Ricky Martin que acompañó el Mundial de Francia 1998 y que todavía es considerado uno de los himnos deportivos más emblemáticos de todos los tiempos. La canción alcanzó el 24,73 % de los votos en la encuesta.

La votación fue abierta por Billboard a comienzos de junio e incluyó canciones oficiales de la FIFA lanzadas desde Italia 1990 hasta la actualidad.

Aunque la publicación reveló los porcentajes obtenidos por cada tema, no informó cuántas personas participaron en el sondeo.

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Además del reconocimiento, Dai Dai continúa convirtiéndose en uno de los fenómenos musicales asociados al Mundial de 2026.

La canción forma parte del álbum oficial de la FIFA para el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y ha logrado una gran aceptación entre los seguidores del fútbol y la música.

Con este resultado, Shakira demuestra que es la más grande artista de los mundiales. Primero fue el éxito global de Waka Waka y ahora Dai Dai, una producción que no solo acompaña la fiesta del fútbol, sino que también acaba de ser reconocida por miles de aficionados como la mejor canción mundialista de todos los tiempos.