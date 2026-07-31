Margarita Rosa de Francisco publicó inesperadas fotos; destapó detalle de su esposo y famosa actriz reaccionó

Margarita Rosa de Francisco continúa siendo una de las figuras públicas que más conversación genera en redes sociales por sus constantes opiniones sobre la realidad política y social del país. A través de sus publicaciones, la actriz y escritora suele fijar posición frente a distintos temas de actualidad, provocando reacciones tanto de apoyo como de rechazo entre los usuarios.

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Con el paso de los años, su actividad en plataformas digitales la ha convertido en una voz recurrente dentro del debate público. Cada uno de sus mensajes suele viralizarse rápidamente y alimentar discusiones entre quienes respaldan sus posturas y quienes discrepan de ellas.

Sin embargo, en las últimas semanas llamó la atención por un hecho inesperado. Numerosos internautas advirtieron que su perfil de X ya no estaba disponible y, al intentar acceder a él, únicamente aparecía el mensaje: “Esta cuenta no existe”, situación que dio pie a múltiples especulaciones sobre su permanencia en la plataforma.

Después de varios días sin pronunciarse públicamente, Margarita Rosa reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram con una publicación que despertó la curiosidad de sus seguidores. La artista compartió una selfie en la que aparece acompañada por sus gatos y escribió un breve mensaje en la descripción de la imagen: “Hoy”.

El post no tardó en acumular miles de reacciones y comentarios de usuarios que celebraron su regreso a las redes sociales y se preguntaron por el significado de la publicación.

No obstante, la escritora reapareció con un par de fotos, las cuales fueron realizadas en medio del estreno de Colisión, serie de HBO Max en la que hace un personaje aparentemente antagónico.

La famosa posó mirando a la cámara, escribiendo: “Día de fotos con Will Van Der Vlugt”, haciendo referencia a que estaba pasando un rato artístico con su esposo, quien era el encargado de registrarla profesionalmente.

Margarita Rosa de Francisco, quien sigue ausente de X, se robó elogios y miradas, al punto de que celebridades como Lorena Meritano la halagaron por su belleza y su estilo en la actualidad.

“Reina”, escribió la argentina en el post.