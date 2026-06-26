Adriana Lucía destapó por qué guardó silencio durante el Gobierno Petro y reapareció tras victoria de Abelardo De La Espriella

Con la llegada de un nuevo presidente a Colombia, las miradas del escenario público y mediático se han girado a los votantes de derecha e izquierda, teniendo en cuenta la victoria de Abelardo De La Espriella en las urnas el pasado 21 de junio.

Margarita Rosa de Francisco habría tomado radical decisión tras victoria de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta

Una persona que quedó como foco de atención es Adriana Lucía, quien siempre fue simpatizante del Gobierno Petro. La cantante mostró su inclinación política al Pacto Histórico, defendiendo causas que ella consideraba acertadas.

Pese al trabajo del mandatario a lo largo de cuatro años, la celebridad comentó sobre situaciones que se presentaron en los ámbitos social y nacional, siendo centro de reacciones y comentarios de sus detractores.

Cabe recordar que, por un tiempo, Adriana Lucía guardó silencio y no se pronunció en plataformas digitales, despertando curiosidad entre usuarios de X e Instagram.

Ahora, tras la victoria de Abelardo De La Espriella, la artista regresó a estos escenarios digitales, reaccionando contra aquellos que buscaron atacarla.

De hecho, el usuario Nicolás Angola Algarra, politólogo de la Universidad Javeriana, de acuerdo con su biografía en X, le preguntó sobre ese silencio que llevó, sin recriminar malas decisiones del Gobierno actual.

“Adriana, con todo respeto, pero, por qué callar con el Gobierno de turno (Petro), pero sí salir a incendiar el país cuando llega uno que no está alineado con lo que uno piensa. En este Gobierno la muerte de líderes sociales fue demasiado alta, las masacres igual y la corrupción”, escribió.

Adriana Lucía no se quedó callada y aseguró que todo este camino estuvo ligado a las amenazas que recibió con sus hijas.

“Porque son cinco años de terror para mi familia. Entre amenazas, abogados, mudanzas, activación de protocolos, etc. Pienso que no es justo y no vale la pena exponerlos (a sus familiares). Cinco años de silencio, siete de acosos y todavía lloro al pensar que pueda pasarles algo por mi culpa (sic)”, respondió en un post.