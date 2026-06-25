Marbelle respondió a Adriana Lucía por cuestionar actitud tras triunfo de Abelardo De La Espriella: “Estamos con piquiña”

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que, tras finalizar el proceso de escrutinio realizado por los jueces de la República en todo el país, los resultados ratificaron el alto nivel de precisión que tuvo el preconteo de votos durante las elecciones.

Margarita Rosa de Francisco habría tomado radical decisión tras victoria de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta

De acuerdo con la entidad, esta coincidencia entre las cifras preliminares y las definitivas demuestra la eficiencia y transparencia del sistema electoral colombiano, así como la confiabilidad de las herramientas utilizadas para la consolidación de los resultados.

La labor estuvo a cargo de cerca de 9.000 personas, entre jueces y notarios, distribuidos en 2.992 comisiones escrutadoras a lo largo del territorio nacional. El proceso concluyó en las últimas horas y permitió verificar cada uno de los registros electorales.

Además, la Registraduría destacó que las variaciones encontradas frente al preconteo fueron mínimas, lo que evidencia la solidez del mecanismo de divulgación de resultados. Según la entidad, la consolidación de las cifras y la entrega de la información se desarrollaron de manera exitosa, marcando un precedente sin antecedentes en la historia electoral reciente de Colombia.

Ante el triunfo de Abelardo De La Espriella, Adriana Lucía se pronunció y envió un mensaje a los votantes de derecha, cuestionando la razón por la que estaban tan “alebrestados”. La cantante indicó que había esperado otra reacción de los simpatizantes del Tigre lejos de la pelea y el debate.

“¿Por qué están tan alebrestados? Deberían estar contentos, relajados, liberados, tranquilos, esperanzados, animados pero están es así con un ‘déjamestá’, con hormiguillo“, comentó.

Al ver este post, Marbelle decidió reaccionar y comentar al respecto, defendiendo su postura y la energía que cargaba al respecto. La famosa no se quedó callada y respondió a su estilo, asegurando que todos estaban muy felices y con una “piquiña” tras los resultados finales.

“Estamos con piquiña en el culo de la FELICIDÁ!!!“, escribió la artista.