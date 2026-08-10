Lista de lo que se puede donar tras terremoto en Colombia: la primera dama compartió detalles

Colombia atraviesa una emergencia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico dejó un balance cientos de fallecidos, heridos y múltiples afectaciones en viviendas, edificios, centros de salud, instituciones educativas y vías.
Desde Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un reporte sobre la situación y señaló que, a las 12:30 del día, se contabilizaban 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados, además de otras afectaciones.
Las autoridades advirtieron que estas cifras podrían aumentar a medida que avanzan las labores de atención.
En medio de la emergencia, la primera dama, Ana Lucía Pineda, utilizó sus redes sociales para compartir información sobre los elementos y alimentos que pueden ser donados para apoyar a las personas afectadas y a quienes participan en las labores de rescate.
Elementos que se pueden donar:
- Jabón y shampoo
- Cepillo y crema dental
- Toallas higiénicas
- Papel higiénico
- Pañales de bebé y adulto
- Toallitas húmedas
- Crema antipañalitis
- Toallas, colchonetas, mantas/cobijas
- Sábanas limpias
- Ropa en buen estado, organizada por tallas
- Linternas y baterías
- Guantes, tapabocas y elementos de protección
- Botiquines y primeros auxilios, sin medicamentos de prescripción
- Alimento y elementos básicos para mascotas
Alimentos que se pueden donar:
- Agua potable y bebidas de hidratación
- Arroz
- Aceite
- Pasta de toda clase
- Lenteja, frijol, garbanzo, arveja
- Alimentos enlatados
- Harina de maíz y trigo
- Panela, chocolate
- Frutos secos
- Avena, coladas, cereales, galletas
- Leche en polvo
- Leche líquida UHT de 200 ml
- Alimentos listos para consumo
- Leche de fórmula y alimentos infantiles
Elementos para los rescatistas
- Casco de seguridad para rescate
- Guantes de protección y guantes de trabajo
- Gafas de protección
- Tapabocas o protección respiratoria
- Botas de seguridad
- Chaleco reflectivo
- Linterna frontal y baterías
- Radio de comunicación
- Botiquín de primeros auxilios
- Elementos para control de hemorragias, según capacitación
- Mantas térmicas
- Agua y bebidas de hidratación
- Alimentos de alto contenido energético
- Power bank y baterías
- Protector solar y repelente
- Elementos básicos de higiene personal
- Cinta de señalización
La primera dama también compartió los canales oficiales para realizar aportes económicos a través de entidades como la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y la Corporación Organización El Minuto de Dios, con el propósito de contribuir a la atención de la emergencia.