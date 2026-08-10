Lista de lo que se puede donar tras terremoto en Colombia: la primera dama compartió detalles

Colombia atraviesa una emergencia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico dejó un balance cientos de fallecidos, heridos y múltiples afectaciones en viviendas, edificios, centros de salud, instituciones educativas y vías.

Desde Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un reporte sobre la situación y señaló que, a las 12:30 del día, se contabilizaban 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados, además de otras afectaciones.

Las autoridades advirtieron que estas cifras podrían aumentar a medida que avanzan las labores de atención.

En medio de la emergencia, la primera dama, Ana Lucía Pineda, utilizó sus redes sociales para compartir información sobre los elementos y alimentos que pueden ser donados para apoyar a las personas afectadas y a quienes participan en las labores de rescate.

Impactante video reveló cómo se vivió el terremoto en la cabina de ‘Los Impresentables’ de Los 40

Elementos que se pueden donar:

Jabón y shampoo

Cepillo y crema dental

Toallas higiénicas

Papel higiénico

Pañales de bebé y adulto

Toallitas húmedas

Crema antipañalitis

Toallas, colchonetas, mantas/cobijas

Sábanas limpias

Ropa en buen estado, organizada por tallas

Linternas y baterías

Guantes, tapabocas y elementos de protección

Botiquines y primeros auxilios, sin medicamentos de prescripción

Alimento y elementos básicos para mascotas

Publicación de Ana Lucía Pineda tras el terremoto en Colombia. Foto: Instagram @analu_pineda

Alimentos que se pueden donar:

Agua potable y bebidas de hidratación

Arroz

Aceite

Pasta de toda clase

Lenteja, frijol, garbanzo, arveja

Alimentos enlatados

Harina de maíz y trigo

Panela, chocolate

Frutos secos

Avena, coladas, cereales, galletas

Leche en polvo

Leche líquida UHT de 200 ml

Alimentos listos para consumo

Leche de fórmula y alimentos infantiles

Los coches son aplastados por escombros después de que un terremoto azotara Pereira, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Vladimir Encima

Elementos para los rescatistas

Casco de seguridad para rescate

Guantes de protección y guantes de trabajo

Gafas de protección

Tapabocas o protección respiratoria

Botas de seguridad

Chaleco reflectivo

Linterna frontal y baterías

Radio de comunicación

Botiquín de primeros auxilios

Publicación de Ana Lucía Pineda tras el terremoto en Colombia. Foto: Instagram @analu_pineda

Elementos para control de hemorragias, según capacitación

Mantas térmicas

Agua y bebidas de hidratación

Alimentos de alto contenido energético

Power bank y baterías

Protector solar y repelente

Elementos básicos de higiene personal

Cinta de señalización

La primera dama también compartió los canales oficiales para realizar aportes económicos a través de entidades como la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y la Corporación Organización El Minuto de Dios, con el propósito de contribuir a la atención de la emergencia.