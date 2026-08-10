El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto y dejó graves afectaciones en diferentes regiones del país también abrió una polémica en redes sociales por un comentario de la creadora de contenido Jerome Sanabria.

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Todo comenzó después de que Jerome compartiera un video del presidente argentino Javier Milei en el que pronunciaba una frase contra sectores de izquierda. Junto a las imágenes, la influenciadora escribió: “Milei dijo ‘zurdos hdp tiemblen’ y Colombia tembló…”.

El mensaje rápidamente provocó críticas debido a que fue publicado mientras se conocían reportes de víctimas, personas heridas, viviendas afectadas y estructuras colapsadas como consecuencia del terremoto. Tras la controversia, Sanabria terminó ofreciendo disculpas y reconoció que sus palabras habían sido equivocadas.

Sin embargo, antes de las excusas, Gabriela Muñoz Olaya quien recientemente estuvo en el centro de otra polémica con Aerocivil y señalamientos de Angie Rodríguez, se sumó a las voces que cuestionaron públicamente a la creadora de contenido y publicó un extenso mensaje en el que fue especialmente crítica con la forma en que se refirió a la tragedia.

Gabriela Muñoz cuestionó duramente a Jerome

Muñoz comenzó su pronunciamiento haciendo énfasis en el alcance que tiene Jerome en redes sociales y, por consiguiente, en la responsabilidad que, a su juicio, debería acompañar sus publicaciones.

“La responsabilidad que tienes es enorme. Tu voz es influyente y precisamente por eso lo que publicas tiene consecuencias”, escribió.

Además, hizo referencia al papel que tendría Sanabria alrededor del nuevo Gobierno y aseguró que este tipo de publicaciones demostraban, según su opinión, que esa responsabilidad había quedado “en las manos equivocadas”.

Uno de los apartados más fuertes de su mensaje llegó cuando Muñoz recordó la dimensión humana de la emergencia y rechazó que la tragedia fuera llevada al terreno de las diferencias ideológicas.

“Hoy hay familias que perdieron sus casas, personas heridas y seres humanos que murieron. Los muertos y quienes están debajo de los escombros de sus hogares no llevan escrito en su ADN si son de izquierda o de derecha. Son colombianos. Son seres humanos”, afirmó.

Posteriormente, lanzó una dura calificación contra el mensaje de Jerome: “Convertir semejante tragedia en un chiste de ‘zurdos’ no es irreverencia ni oposición política. Es indolencia. Es incoherencia. Y es matoneo digital”.

Gabriela Muñoz también sostuvo que, desde su perspectiva, no sería la primera ocasión en la que Sanabria utiliza su alcance para cuestionar o ridiculizar a personas que tienen posiciones distintas.

“Hoy no se trata de Petro, Milei, izquierda o derecha. Hay colombianos sufriendo”, agregó.

Finalmente, cerró su pronunciamiento con un llamado directo: “Despierta, Jerome. La influencia también implica responsabilidad. Y cuando hay vidas de por medio, la humanidad debería estar antes que cualquier fanatismo”.

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Jerome terminó ofreciendo disculpas

La controversia creció durante el día y Jerome Sanabria posteriormente se pronunció para ofrecer excusas por lo ocurrido. En redes sociales, la creadora de contenido reconoció que las palabras utilizadas en su publicación fueron equivocadas y manifestó que lamentaba lo sucedido.

La discusión se produjo en medio de una de las emergencias sísmicas más graves que ha enfrentado Colombia en las últimas décadas; los fallecidos ya son más de 120, organismos de socorro desplegados en las zonas afectadas y autoridades atendiendo las consecuencias del terremoto.