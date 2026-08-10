El famoso rescatista ‘Topo Mayor’ reveló técnicas de supervivencia ante colapsos de edificios en caso de terremoto

El Servicio Geológico de Colombia y el de Estados Unidos informaron sobre el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que sacudió a Colombia.

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El epicentro del sismo, registrado sobre las 7:34 a. m., tuvo una profundidad de 107 kilómetros, según informaron. El temblor afectó al menos a nueve departamentos del país.

Tras el terremoto que azotó Colombia, se han vuelto virales en redes sociales las recomendaciones de uno de los rescatistas más reconocidos del mundo.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Se trata de Héctor Méndez Rosales, conocido como ‘el Topo Mayor’ o ‘el Chino’, un rescatista mexicano de 80 años y fundador de Topos Azteca, una brigada internacional de búsqueda y rescate.

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Su historia comenzó con el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México, cuando acudió a Tlatelolco para buscar a su hermano y terminó participando en las labores de rescate.

Desde entonces, ha intervenido en desastres ocurridos en países como Haití, Turquía, Japón y Venezuela.

Héctor «El Chino» Méndez, rescatista y fundador de Topos Azteca México, vestido con un mono naranja, llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 25 de junio de 2026 para viajar a Venezuela y brindar asistencia tras el reciente terremoto que causó graves daños en el país sudamericano. Foto: NurPhoto via AFP

Tras el terremoto que ocurrió en La Guaira, Venezuela, el pasado mes de junio y que dejó hasta el momento más de 6.000 muertos, el Topo Mayor dio unas recomendaciones de supervivencia en caso del colapso de edificios tras el movimiento telúrico.

De acuerdo con las explicaciones de Méndez, la manera en que una persona se ubica dentro de una edificación y la postura que adopta pueden ser factores determinantes ante un colapso estructural.

En el caso de quienes se encuentran en los niveles más altos, recomienda dirigirse hacia la azotea cuando el inmueble comienza a ceder, pues permanecer en la parte superior de la estructura podría incrementar las posibilidades de quedar en una zona menos comprometida entre los escombros.

El rescatista también destaca la importancia de adoptar una posición adecuada.

¿Qué hacer en caso de colapso de un edificio? Héctor Méndez, el "Topo Mayor", comparte estas claves de supervivencia:

En pisos altos: Sube a la azotea si es posible; al estar en la parte superior, es más probable quedar sobre los escombros y sobrevivir.

Postura: Acuéstate boca… pic.twitter.com/PHhPWLS11W — freddyzur (@freddyzur) July 11, 2026

Según su explicación, permanecer acostado boca abajo, en la denominada “posición de estrella de mar”, ayudaría a reducir el riesgo de rodar durante el desplome.

En contraste, estar boca arriba podría resultar peligroso, debido a que el movimiento de los brazos facilitaría que la persona se desplace y termine cayendo desde una altura considerable o quede directamente expuesta al impacto de la estructura.

Para quienes permanecen en pisos intermedios, Méndez señala la importancia de identificar los llamados “espacios vitales” o “triángulos de la vida”, lugares donde la distribución de los elementos estructurales puede generar un vacío y ofrecer mayores posibilidades de supervivencia tras un derrumbe.