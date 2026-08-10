Enviado de Donald Trump a posesión de Abelardo De La Espriella juró como fiscal general de EE. UU.

Todd Blanche, exabogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, juró su cargo este lunes en presencia del mandatario, convirtiéndose formalmente en fiscal general tras haber ejercido como fiscal general interino.

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó un video de la ceremonia en el que se ve a Trump aplaudiendo a su protegido tras prestar juramento en el Despacho Oval.

Blanche acaba de superar un difícil proceso de confirmación en el Senado, donde su nominación para este puesto de gran importancia estratégica fue aprobada por 50 votos a favor y 49 en contra.

Todd Blanche is officially sworn in as the United States Attorney General 🇺🇸 pic.twitter.com/uxKiW4SBVb — Margo Martin (@MargoMartin47) August 10, 2026

Los demócratas se han opuesto a Blanche desde el principio, alegando su gestión de las investigaciones de la Fiscalía sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, los intentos de procesar a los supuestos enemigos de Trump, así como la salida de miles de fiscales y miembros del personal del Departamento de Justicia por estas prácticas.

Antes del regreso del magnate a la Casa Blanca, en enero de 2025, Blanche fue abogado personal de Trump en tres casos penales, incluido el caso de los pagos no declarados a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, que terminó en condena.

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Luego, Trump lo nombró subsecretario del Departamento de Justicia y, en abril, le confió el cargo de forma interina tras la destitución de Pam Bondi.

En este puesto, Blanche tomó decisiones criticadas incluso dentro del Partido Republicano, como la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para la “antiinstrumentalización”, destinado a compensar a los aliados del mandatario por las demandas presentadas durante la administración del demócrata Joe Biden, un “fondo para sobornos”, según la oposición demócrata.

El fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, habla durante una conferencia de prensa en el edificio del Departamento de Justicia Robert F. Kennedy el 5 de agosto de 2026 Foto: Getty Images via AFP

También otorgó inmunidad fiscal al presidente y a sus allegados.

Para asegurar la nominación en el Senado, la administración anunció el abandono del proyecto del fondo de compensación y aclaró que el acuerdo de inmunidad fiscal alcanzado con Donald Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría de manera retroactiva, no a las declaraciones futuras.

Blanche asistió el 7 de agosto de 2026 a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. Llegó encabezando una delegación oficial enviada por Donald Trump, en representación de la Casa Blanca y de agencias estadounidenses.

A su llegada, Blanche destacó la importancia de la relación bilateral y afirmó: “Esperamos que sea un gran resurgimiento de la sólida alianza entre Estados Unidos y Colombia”.

Amistoso mensaje de Todd Blanche para la nueva presidencia de Colombia. Foto: x: @DAGToddBlanche

Su presencia fue interpretada como una señal de respaldo de Washington al nuevo Gobierno colombiano, especialmente en seguridad y lucha contra el narcotráfico.

*Con información de AFP y Europa Press.