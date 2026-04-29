La fiscal General, Luz Adriana Camargo, le respondió al presidente Gustavo Petro frente a las nuevas declaraciones por el caso del niño Kevin Arley Acosta Pico, quien falleció el pasasdo 13 de febrero esperando un tratamiento médico para la hemofilia.

Medicina Legal respondió a Petro y dio el verdadero motivo por el que no entregaron informe de la muerte del niño Kevin Acosta

Para la jefa del ente investigador, es lamentable la situación que se ha presentado en este caso, haciendo referencia a las recientes versiones.

“Lamento mucho que este caso se torne en un espectáculo público porque es el dolor de una familia que perdió a su hijo”, respondió Luz Adriana Camargo.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió al presidente Gustavo Petro por sus declaraciones sobre el caso de Kevin Acosta: “Lamento que esto se vuelva un espectáculo público”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/bjoBQhWbDa — Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026

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