Judiciales

Fiscal General le respondió al presidente Petro por las polémicas declaraciones en el caso del niño Kevin Acosta

En las últimas horas se conoció que un funcionario del Gobierno Petro intentó acceder al examen de necropsia de Kevin Acosta.

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Redacción Semana
29 de abril de 2026 a las 11:23 a. m.
La fiscal General, Luz Adriana Camargo, le respondió al presidente Gustavo Petro.
La fiscal General, Luz Adriana Camargo, le respondió al presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, le respondió al presidente Gustavo Petro frente a las nuevas declaraciones por el caso del niño Kevin Arley Acosta Pico, quien falleció el pasasdo 13 de febrero esperando un tratamiento médico para la hemofilia.

Medicina Legal respondió a Petro y dio el verdadero motivo por el que no entregaron informe de la muerte del niño Kevin Acosta

Para la jefa del ente investigador, es lamentable la situación que se ha presentado en este caso, haciendo referencia a las recientes versiones.

“Lamento mucho que este caso se torne en un espectáculo público porque es el dolor de una familia que perdió a su hijo”, respondió Luz Adriana Camargo.

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