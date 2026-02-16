Kevin Arley, niño de 7 años, murió por supuesta negligencia de EPS y su mamá denuncia que se demoraron en entregarle el cuerpo

Kevin Arley Acosta Pico, un niño de tan solo 7 años, murió por cuenta de supuestas negligencias del sistema de salud y después su mamá, Katherine Pico, también tuvo que vivir un viacrucis para que le entregaran su cuerpo y pudiera darle el último adiós.

Este pequeño fue diagnosticado en su momento con hemofilia A severa, por lo que necesitaba de un medicamento esencial para controlar la enfermedad. Sin embargo, según la denuncia de la mujer, llevaba semanas sin recibirlo oportunamente por parte de la Nueva EPS.

La Nueva EPS es una de las instituciones intervenidas por el Gobierno. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La situación se agravó después de que Kevin se cayera cuando, al parecer, estaba montando bicicleta, por lo que de inmediato fue llevado hasta un centro médico.

Pese a la urgencia que necesitaba el niño, la mamá aseguró que pasaron más de 24 horas sin que recibiera el tratamiento requerido, ya que se estaban gestionando las autorizaciones administrativas.

Además de la situación de los medicamentos, el pequeño fue trasladado a diferentes instituciones mientras que su estado, al parecer, se agravaba. De hecho, la mamá afirmó que lo que hubo fue un “paseo de la muerte”.

Tras varios días de lucha, finalmente se consiguió que Kevin fuera trasladado hasta un centro médico en la ciudad de Bogotá, algo que se dio cuando su estado de salud ya era crítico, aunque había una luz de esperanza.

Lastimosamente, el menor de 7 años perdió la batalla el pasado viernes, su vida se apagó y la de su mamá sufrió un duro golpe: se le había ido su angelito.

En medio de su dolor, Katherine Pico tuvo que luchar otra batalla: lograr que le entregaran el cuerpo de su hijo y poder así darle el último adiós.

Según denunció la mujer, el trámite para poder trasladar los restos de Kevin al departamento de Santander estuvo muy demorado, tuvo dificultades para que Medicina Legal le entregara el cadáver.

“Me tocó pelear para poderlo sacar porque tampoco me lo querían entregar en Medicina Legal. Me tocó hacer videos, me tocó llamar, me tocó hacer una cosa y otra para que me lo entregaran”, dijo en Noticias Caracol.

Al parecer, la demora se generó por una cuestión relacionada con el sistema que se maneja en Medicina Legal, lo que dificultó la entrega del cuerpo.

El caso ha generado gran solidaridad con la familia y ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la crisis que se vive en el sistema de salud y las negligencias que se presentan en el mismo.

Pese a lo dicho por la mamá, desde la Nueva EPS se ha afirmado que sí hubo un traslado oportuno para intentar salvar la vida del pequeño.