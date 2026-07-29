A pesar de las alertas, supuesto potenciador íntimo sigue vendiéndose en el país

El pasado 10 de julio, el Invima emitió una alerta sanitaria con respecto al producto BiQ-FEL, un “Alimento líquido para preparar bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro”.

Invima recomienda dejar de utilizar este cosmético y ordena frenar su comercialización

De acuerdo con el Invima, el producto estaba siendo comercializado como un potenciador íntimo energizante, utilizando como Registro Sanitario el RSA-0023936-2023, que aplica unicamente para alimentos y bebidas.

Según explicó la entidad, el BiQ-FEL se promociona en plataformas de venta y redes sociales como un producto que mejor la función sexual, aumenta el deseo y potencia la energía, lo que incumple con la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia.

"el hombre tiene la cabeza entre las manos, con espacio para copiar, lo cual es bueno de su parte. Ver también" Foto: Getty Images

De acuerdo con lo expuesto por el Invima, el producto “es fraudulento y adulterado, al contener sustancias no autorizadas y presentar información que puede inducir a error sobre su composición y uso, representando un riesgo para la salud de los consumidores”.

Sin embargo, no solo el Invima había advertido sobre dicho producto. La FDA de Estados Unidos aseguró que el BiQ-FEL contenía sildenafilo y tadalafilo, sustancias que están autorizadas para los medicamentos que tratan la disfunción eréctil como el Viagra o el Cialis, pero que no aplican para productos registrados bajo la normativa de alimentos y bebidas.

De acuerdo con los expertos estadounidenses, este tipo de productos se comercializan bajo el concepto de energizantes pero contienen altas dosis de químicos y medicamentos que pueden resultar perjudiciales para personas con sintomatologías médicas preexistentes.

Invima anunció nueva alerta sanitaria por medicamentos comercializados de manera fraudulenta

De hecho, expertos afirman que este producto puede causar infartos, presión arterial alta y graves consecuencias de salud. Además, se ha denunciado que el producto se estaría promocionando como el reemplazo de Vitafer, información falsa que el INVIMA ya desmintió.

Al hacer una búsqueda, esta revista pudo corroborar que el producto continúa vendiendose en plataformas como Mercado Libre, Falabella y redes sociales, a pesar de las advertencias.

Frente a este hecho, el Invima le reiteró a la ciudadanía “abstenerse de adquirir el producto “Alimento líquido para preparar bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro” con marca “biQ-FEL”, suspender su consumo en caso de haberlo adquirido y reportarlo a las autoridades sanitarias competentes”.