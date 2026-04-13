Invima anunció nueva alerta sanitaria por medicamentos comercializados de manera fraudulenta

Por medio de una alerta sanitaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de los siguientes productos: Imbruvica tabletas 560 mg x 30 tabletas, lotes PKS0700 y PGS2V00.

Invima alerta por venta masiva de este falso jarabe para la tos en Medellín: “Representa un riesgo para la salud pública”

“El titular del producto original indica que al realizar la verificación en el sistema SAP de la información asociada a los números de lote, fechas de fabricación y fechas de vencimiento de los lotes PKS700 y PGS2V00 reportados como falsificados, evidencian concordancia total entre los datos verificados y los registros oficiales del sistema, pero precisan que los números de serial 133973659817 y 133973748621, asociados al lote PKS0700, no fueron encontrados en el sistema SAP de la compañía”, señaló el Invima.

Tome nota del producto falsificado. Foto: Invima

El Invima fue notificado de la comercialización del producto falsificado Imbruvica tabletas 560 mg x 30 tabletas, lotes PKS0700 y PGS2V00, por Janssen Cilag S.A., titular del registro sanitario del producto original.

“De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos IMBRUVICA TABLETAS 560 mg x 30 tabletas LOTES PKS0700 y PGS2V00 falsificados, cuyas características de empaque están descritas en esta alerta, son considerados fraudulentos y no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, puntualizó.

Este es el producto falsificado. Foto: Invima

Medidas para la comunidad en general:

Absténgase de adquirir los productos falsificados Imbruvica tabletas 560 mg x 30 tabletas, lotes PKS0700 y PGS2V00, cuyas características del empaque son descritas en esta alerta y son diferentes a las de los productos originales.

No compre medicamentos ni productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan por diferentes canales, como establecimientos comerciales, páginas web, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

Invima alerta por falsificación de Electrolit en Colombia: reportó irregularidades en los envases, el sabor y color

Si está consumiendo los productos falsificados Imbruvica tabletas 560 mg x 30 tabletas, lotes PKS0700 y PGS2V00, descritos en esta alerta y clasificados como productos falsificados:

a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que pueden representar para su salud.

b) Informe de manera inmediata al Invima o a los entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos falsificados.

c) Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace: https://primaryreporting.who-umc.org/co o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co

Informe de manera inmediata al Invima o a los entes de salud territorial si, por cualquier motivo, tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice este producto fraudulento (falsificado).