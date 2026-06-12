SpaceX es una de las empresas del magnate Elon Musk, creador de Tesla y dueño también de la red social X. Este viernes, la empresa marcó un hito en el mercado bursátil, al entrar a cotizarse en Wall Street con la mayor oferta pública inicial de la historia. La empresa, que se dedica al transporte aeroespacial, tiene la promesa de llevar la humanidad a marte.

¿Puede un colombiano comprar acciones de SpaceX y ser parte de la empresa de Elon Musk?

La empresa espera, con su salida a la bolsa, recaudar más de 75.000 millones de dólares. Este recaudo convertiría a Musk en el primer billonario del mundo y daría inicio a una serie de grandes salidas a la bolsa de distintas empresas de IA durante el año.

La compañía de Elon Musk busca fortalecer sus ambiciosos planes espaciales, que incluyen misiones a la Luna, Marte y otros destinos más allá del sistema terrestre. Foto: AFP

Musk dio sus primeras palabras en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas. Aseguró que “SpaceX quiere poder llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá. Confío plenamente en que, con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lo lograremos para ustedes”, indicó.

Esto le costaría volverse accionista de SpaceX; la empresa saldrá a bolsa para reunir 75.000 millones de dólares

Además, un centenar de personas llegaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York, en donde se proyectó un letrero neón en el popular Times Squeare, que decía: “Construyendo la infraestructura hacia el futuro”.

Bajo el símbolo bursátil “SPCX”, la empresa aeroespacial atraerá la atención de inversionistas de todo el mundo en su debut en Wall Street. Foto: AFP

De acuerdo con la agencia AFP, El grupo de Starbase, Texas, tiene la posibilidad de emitir más acciones de las previstas, en función de la demanda, lo que elevaría la recaudación hasta un máximo de 86.000 millones.

Es importante tener en cuenta que el conglomerado cotizará bajo el símbolo bursátil “SPCX”, y todas las miradas estarán puestas en cómo Wall Street absorbe la oferta. Además, SpaceX tiene una valorización de 1,765 billones de dólares, lo que la convierte en una de las diez mayores compañías del mundo.

La oferta pública inicial de SpaceX podría crear nuevos millonarios entre empleados, excolaboradores e inversionistas que han apostado por la compañía. Foto: Getty Images

La oferta pública inicial crearía nuevos millonarios en todo el mundo y varios multimillonarios, dentro de los que estarían empleados, exempleados de la empresa y una larga lista de inversores.