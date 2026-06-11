SpaceX es una de las empresas aeroespaciales más importantes del mundo. Creada por Elon Musk, esta hace trabajos de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial, que ha sido una revolución en los viajes fuera del planeta Tierra, al tener el objetivo de reducir los costes de ir al espacio y así facilitar la llegada a otros lugares en donde la Nasa aún no ha podido.

Durante los últimos días, la empresa ha sido noticia tras el anuncio de salida a la bolsa en Wall Street. Es decir, la empresa empezará a vender sus acciones para lograr capitalizarse mucho más.

La valoración récord de SpaceX impulsa el valor de las acciones de miles de sus empleados. Foto: AFP

Proyecta una valoración de entre 1,5 y 2 billones de dólares. Esto haría que la compañía esté entre las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo.

Es importante recalcar que, durante años, SpaceX no había cotizado en bolsa. Sin embargo, la empresa, en algunas ocasiones, en lugar de pagar salarios, lo que hacía era entregar acciones a cambio. En su momento, esas acciones no podían venderse fácilmente porque la compañía era privada.

Suplantación de identidad: nueva ley pone contra las cuerdas a bancos, fintech y telefónicas

Esos empleados, a los que SpaceX les dio acciones, ahora podrían volverse millonarios de la noche a la mañana. Esto porque la empresa debutará en el mercado bursátil a través de una Oferta Pública Inicial (OPI). Con ello, esas acciones adquirirán un precio público y pueden pasar de valer miles de dólares a millones de dólares.

Un exbecario de SpaceX podría ganar hasta US$13 millones gracias a las acciones que acumuló en la empresa. Foto: Getty Images

El New York Times retrató el caso de varios trabajadores, cuyas acciones los volverían millonarios. Esto ante la proyección de la capitalización que tendrían estas acciones. Un trabajador, que entró como becario, podría lograr hasta unos 13 millones de dólares con las acciones que tiene.

Bares y restaurantes, los más beneficiados con el Mundial de Fútbol: proyectan 30.000 empleos nuevos y 656.000 millones

Son cerca de 4.400 los empleados que se verán beneficiados con la salida a la bolsa de SpaceX y que supondría una nueva era de millonarios en Estados Unidos.