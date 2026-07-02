¿Cómo reacciona Elon Musk ante las catástrofes globales? La estrategia tecnológica que incluye a Venezuela

Ante desastres naturales que interrumpen las comunicaciones tradicionales, Elon Musk ha implementado un método de asistencia basado en su red de satélites, Starlink. Esta tecnología, desarrollada por su empresa SpaceX, consiste en una vasta constelación de pequeños satélites en órbita que permiten enviar señal de internet de alta velocidad a prácticamente cualquier rincón del planeta.

Elon Musk planea multiplicar por 100 el ancho de banda global: así funcionará la mega red Starlink V3

A diferencia del internet convencional que llega por cables terrestres —fácilmente destruibles en catástrofes—, Starlink utiliza “terminales” o kits de conexión (pequeñas antenas) que solo necesitan energía y vista despejada al cielo para funcionar. En momentos de crisis, la estrategia de Musk ha sido clara: donar estos equipos y liberar el costo del servicio para que los rescatistas y las víctimas no queden incomunicados.

El apoyo crítico tras los terremotos en Venezuela

Un ejemplo reciente de este despliegue ocurrió en junio de 2026, cuando Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos que causaron cientos de fallecidos y miles de desaparecidos.

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela en junio de 2026 y dejaron una grave emergencia. Foto: AFP

En respuesta a esta tragedia, la empresa anunció: “Para aquellos afectados por los devastadores terremotos en Venezuela, Starlink está proporcionando servicio gratuito hasta el 25 de julio para clientes nuevos y existentes”.

Esta medida fue recibida con gratitud por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien destacó la importancia de cada conexión en medio de las labores de búsqueda y salvamento.

La intervención tecnológica coincidió con un período de cambios políticos en el país y el apoyo humanitario de diversas naciones y organizaciones internacionales.

De las aguas de Brasil a las cenizas de Hawái

La ayuda de Musk no se ha limitado a eventos sísmicos. En mayo de 2024, cuando el sur de Brasil sufrió inundaciones históricas, el magnate envió 1.000 terminales para apoyar exclusivamente a los cuerpos de emergencia en Rio Grande do Sul.

Las inundaciones en Rio Grande do Sul dejaron a los equipos de emergencia con apoyo espacial. Foto: REUTERS

“Dada la terrible inundación en Rio Grande do Sul, @Starlink donará 1.000 terminales a los equipos de respuesta de emergencia y hará que el uso de todos los terminales en la región sea gratuito hasta que la región se haya recuperado”, comentó Elon Musk a través de su cuenta oficial de X.

Al igual que en otros casos, garantizó que el uso de la red no tendría costo hasta que la región lograra recuperarse de la devastación.

Cuando los incendios en Hawái dejaron incomunicadas a miles de personas

Anteriormente, en agosto de 2023, la estrategia se puso a prueba durante los incendios forestales en Maui, Hawái. En esa ocasión, se distribuyeron más de 650 kits de conexión a unas 40 organizaciones locales.

Los incendios en Maui dejaron incomunicadas a decenas de comunidades en 2023. Foto: AP / Matthew Thayer/The Maui News

A través de la cuenta oficial de Starlink en X se hizo el anuncio: “Para ayudar a proporcionar conectividad en Maui, el equipo de Starlink ha enviado y distribuido más de 650 kits a más de 40 organizaciones en la isla que apoyan los esfuerzos de recuperación”.

Para las zonas donde las líneas eléctricas y las torres de telefonía habían colapsado, contar con una señal proveniente del espacio se convirtió en una de las vías para coordinar la ayuda y localizar a los desaparecidos.