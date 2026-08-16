A 6.000 metros bajo el océano, Japón busca un extraordinario tesoro que podría transformar el futuro de la tecnología

Para nadie es un secreto que el universo está lleno de misterios que, durante siglos, los científicos han intentado desentrañar. Pero la exploración no se limita al espacio: las profundidades del océano también esconden información que podría ser clave para el futuro.

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Aunque investigar estos lugares representa un enorme desafío, los avances tecnológicos han permitido llegar cada vez más lejos. Japón es uno de los países que busca aprovechar estas herramientas para explorar los recursos que se encuentran bajo el lecho marino.

El país asiático realizará una prueba en febrero de 2027 gran escala para extraer tierras raras a unos 6.000 metros de profundidad, cerca de la isla de Minami Torishima, en el océano Pacífico. La iniciativa se produce después de que una misión lograra recuperar varias toneladas de material del fondo marino que contenía elementos como itrio, gadolinio y disprosio, utilizados en semiconductores, vehículos eléctricos y otras tecnologías.

De acuerdo con información de medios internacionales como Gizmodo y ABC, Japón busca aprovechar un importante depósito de tierras raras localizado en las inmediaciones de la isla. Estos minerales son fundamentales para la fabricación de dispositivos electrónicos, motores eléctricos, turbinas eólicas y sistemas utilizados en sectores estratégicos.

El hallazgo también tiene una importancia geopolítica. China concentra buena parte de la producción y el procesamiento mundial de tierras raras, por lo que Japón busca diversificar sus fuentes de abastecimiento. En particular, el depósito de Minami Torishima contiene minerales pesados que son esenciales para diferentes aplicaciones tecnológicas.

Japón busca aprovechar la tecnología para acceder a recursos ubicados bajo el lecho oceánico. Foto: Getty Images

Sin embargo, llegar hasta estos recursos no es una tarea sencilla. A esa profundidad, la enorme presión y las condiciones del océano dificultan las operaciones, por lo que será necesario utilizar equipos especializados controlados desde barcos en la superficie.

Japón ya consiguió un avance importante este año, cuando una misión de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre (JAMSTEC) recuperó sedimentos ricos en tierras raras desde profundidades de entre 5.700 y 6.000 metros. El resultado demostró que parte de la operación puede llevarse a cabo, aunque todavía quedan importantes desafíos por resolver.

Uno de los principales es el impacto ambiental. La minería en aguas profundas podría alterar ecosistemas que aún son poco conocidos por la ciencia y provocar la dispersión de partículas a través de las corrientes oceánicas. Por ello, existe preocupación sobre las consecuencias que tendría intervenir zonas que han permanecido prácticamente intactas.

Estos minerales son utilizados en diferentes tecnologías modernas. Foto: Getty Images

A esto se suma la incertidumbre económica. Aunque la extracción de dichos minerales podría ayudar a garantizar el suministro de recursos necesarios para tecnologías eléctricas y sectores estratégicos, todavía no está claro si el proceso será rentable debido a los elevados costos de extracción, transporte y procesamiento.

El gran reto para Japón será demostrar que la minería submarina puede ser no solo técnicamente viable, sino también económicamente sostenible y ambientalmente responsable. De ello dependerá, en buena medida, que estas exploraciones pasen de ser una prueba tecnológica a convertirse en una nueva fuente de minerales para el mundo.