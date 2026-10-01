Robot de la Nasa cumple 5.000 días en Marte y deja una nueva imagen del planeta

El rover Curiosity de la NASA alcanzó un nuevo hito de su misión en Marte y lo acompañó con una imagen que permite observar parte del paisaje que ha recorrido durante años. La escena fue construida a partir de fotografías tomadas en distintos momentos y ofrece una particular vista del terreno marciano.

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Una imagen para marcar el hito

La fotografía fue captada mientras Curiosity se encontraba sobre una cresta de arena conocida como “Chocolatal”, ubicada en las estribaciones del Monte Sharp, dentro del cráter Gale.

Para crear la imagen final se utilizaron dos panoramas. El primero fue registrado el 30 de agosto de 2026, durante el día marciano número 5.000 de la misión. El segundo se obtuvo el 2 de septiembre, cuando el rover llevaba 5.003 días marcianos en el planeta.

Para celebrar sus 5.000 días, Curiosity dejó una “postal” creada con dos panorámicas. Foto: NASA

En lugar de mostrar únicamente una de esas escenas, ambas fueron integradas en una sola composición. NASA añadió además colores como interpretación artística: el azul representa la vista de la mañana y el amarillo corresponde a la tomada durante la tarde.

Las huellas del rover aparecen en el paisaje

Uno de los detalles que llaman la atención es que el propio Curiosity aparece en la parte delantera de la imagen. También pueden distinguirse algunos elementos del vehículo, entre ellos una antena utilizada para enviar información a las naves que orbitan Marte.

Más atrás aparecen las marcas que el rover ha dejado sobre el suelo mientras avanza por el planeta. Estas huellas se extienden por el terreno y terminan perdiéndose en la distancia.

Una vista hacia el cráter Gale

Desde el punto donde se encuentra Curiosity, la cámara apunta hacia una zona baja del cráter Gale. En el paisaje también aparece el Monte Sharp, una montaña de aproximadamente 5 kilómetros de altura situada en el interior del cráter.

El borde lejano de Gale apenas se distingue en el horizonte, mientras que el terreno cercano ocupa buena parte de la panorámica. La escena recuerda a una postal y sigue un estilo que NASA ya había utilizado anteriormente con imágenes de Curiosity.

-La “postal” de Curiosity muestra el paisaje del cráter Gale y el imponente Monte Sharp. Foto: NASA

El rover llegó a Marte en 2012 y continúa explorando la superficie del planeta como parte de una misión operada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.