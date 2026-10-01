OpenAI despide a tres investigadores en medio de una fuerte discusión sobre los riesgos de la IA

OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, confirmó el despido de tres investigadores luego de determinar que habrían manejado de forma indebida “información sensible” y violado las políticas internas de la compañía.

OpenAI es demandada por el comportamiento inesperado de dos modelos de inteligencia artificial

La investigación interna que terminó con tres despidos en OpenAI

La empresa, con sede en San Francisco, explicó que la decisión se tomó después de una investigación sobre el comportamiento de los empleados y el uso de información fuera de los procedimientos establecidos.

“Hemos terminado nuestra relación laboral con tres individuos”, dijo OpenAI a la AFP.

La compañía agregó que encontró incumplimientos relacionados con el manejo de información que, según su investigación, no siguió los protocolos establecidos.

Una investigación interna llevó a la compañía a terminar el vínculo con tres empleados. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Nuestra investigación confirmó que estos tres individuos hicieron un mal manejo de información sensible fuera de los procedimientos establecidos de la compañía, violando nuestras políticas y quebrando la confianza esencial para nuestro trabajo”, agregó.

Al menos dos trabajaban en seguridad de IA

OpenAI no reveló las identidades de los tres investigadores despedidos. Sin embargo, los medios Wall Street Journal y Bloomberg señalaron que al menos dos de ellos trabajaban en áreas relacionadas con la seguridad y el alineamiento de la inteligencia artificial.

La empresa también mencionó varios incumplimientos. Entre ellos estaría el suministro de información a un grupo externo dedicado a la evaluación de sistemas de IA, aunque OpenAI no identificó públicamente a esa organización.

Uno de los casos involucraría datos entregados a un grupo externo de evaluación. Foto: Getty Images

La salida de los investigadores ocurre mientras existe un debate sobre los posibles riesgos asociados con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y sobre la necesidad de establecer límites a su avance.

Investigadores habían expresado preocupación por la IA

El Wall Street Journal reportó que los investigadores despedidos habían manifestado públicamente sus preocupaciones sobre los posibles peligros de la inteligencia artificial y respaldaban llamados para ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

Uno de ellos es Tomek Korbak, quien se presentaba como uno de los interlocutores de METR, instituto encargado de investigar el ataque registrado en julio contra la plataforma de código abierto Hugging Face con herramientas de OpenAI.

El caso se suma a otras revelaciones relacionadas con comportamientos inesperados de sistemas de inteligencia artificial que se encuentran en fase de prueba en Silicon Valley.

Una advertencia que generó atención

Otro de los investigadores despedidos, Mikita Balesni, había publicado el 10 de septiembre en X una advertencia sobre los posibles riesgos de esta tecnología.

“Trabajo en OpenAI y creo que la IA tiene más de un 10% de probabilidades de matar a todos los humanos”.

El episodio también ocurre después de la salida de Jacob Coxon, un investigador que pasó de OpenAI a Anthropic y que, menos de un mes antes, dimitió tras acusar a ambas compañías de “jugar con nuestras vidas”.

Tomek Korbak y Jasmine Wang, la tercera investigadora despedida, habían expresado su respaldo a Coxon en X.

*Con información de AFP.