“Quiero hablar con la familia”: el llamado de Jhonny Rivera tras la trágica muerte de un fan en pleno concierto

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera se pronunció públicamente sobre el fallecimiento de José Elver Palencia, ocurrido durante la presentación del artista en la Concha Acústica del municipio de Garzón, Huila.

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El lamentable suceso, registrado en el marco de la denominada Fiesta Montañera, generó conmoción entre los asistentes y motivó al intérprete a solicitar el apoyo de sus seguidores en redes sociales para ubicar a los familiares del fallecido.

El evento musical contó con la participación de reconocidos exponentes de la música nacional, entre ellos Jhonny Rivera y Nelson Velásquez.

De acuerdo con testimonios de asistentes y reportes de medios locales como La Preferida Pitalito, los hechos ocurrieron mientras el intérprete de música popular se encontraba en el escenario principal.

José Elver Palencia, residente del corregimiento de Maíto, municipio de Tarqui (Huila), se desplazó hacia Garzón para asistir al espectáculo.

Según los informes preliminares, el ciudadano se encontraba en el área gastronómica del recinto cuando sufrió un colapso acompañado de severa dificultad respiratoria, poco después de haber adquirido alimentos en el lugar.

Atendiendo la situación de emergencia, integrantes de los organismos de socorro prestaron servicio en la Concha Acústica, incluidos miembros de la Cruz Roja, se desplazaron a la zona para brindarle los primeros auxilios.

En imágenes difundidas a través de redes sociales, se observó el momento en que el personal médico trasladó al hombre entre el público asistente.

Ante la persistencia del cuadro clínico y la falta de respuesta a las maniobras iniciales, Palencia fue remitido en ambulancia hacia el Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, ubicado a escasos cientos de metros del recinto de los hechos.

No obstante, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento al llegar al centro asistencial.

Debido a que la víctima no portaba documentos de identidad en el momento de la atención, el proceso de identificación formal requirió varias horas.

La confirmación oficial de su nombre se conoció en la mañana del día siguiente, lo que generó un profundo pesar entre la comunidad del centro poblado de Maíto, donde Palencia era una figura apreciada por sus labores comunitarias.

Días después del acontecimiento, Jhonny Rivera abordó el tema a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, expresando el impacto emocional que le ha provocado la noticia tras conocer que Palencia era seguidor de su trayectoria artística.

“Oye, tú que eres de Garzón, ¿me puedes ayudar a ubicar la familia del muchacho que murió cuando yo estaba cantando?”, manifestó el artista dirigiéndose a una usuaria.

El cantante explicó que busca establecer comunicación directa con los allegados para aclarar lo sucedido, señalando que ha recibido versiones encontradas sobre el caso:

“Hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto, y quiero hablar con la familia. Quiero conocer un poquitico este caso, porque me ha tenido como achicopalado”.

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Finalmente, Rivera reiteró el llamado para que los allegados de José Elver Palencia se pongan en contacto a través de un número telefónico publicado en su perfil de Instagram, con el fin de ofrecer sus condolencias y acompañamiento a la familia.