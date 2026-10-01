La primera dama Ana Lucía Pineda llegó a París, Francia, como parte de una agenda enfocada en impulsar el emprendimiento, la cultura y las tradiciones colombianas, con especial protagonismo de los artesanos del país.

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Desde la capital francesa, Pineda anunció que se hizo realidad Territorios Vivos 2026, una iniciativa que, según explicó, venía apoyando desde julio junto con la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas).

“Estamos aquí en París y llegamos muy contentos, con mucha ilusión, porque desde el mes de julio nos comprometimos junto a Asodamas para que se hiciera realidad Territorios Vivos”, afirmó.

Artesanos colombianos llegan a escenarios internacionales

La iniciativa busca que artesanos y artesanas colombianos tengan presencia en París y puedan mostrar sus conocimientos y creaciones en medio de la agenda de moda que se desarrolla en la ciudad.

“Aquí se intercambian saberes, cultura y, además, oportunidades de negocio. Hoy estamos aquí apoyando el emprendimiento, a la cultura y a nuestras tradiciones”, explicó la primera dama, por medio del video, y también aprovechó para agradecer a los patrocinadores que respaldaron el proyecto.

La agenda de Territorios Vivos ha incluido espacios entre representantes de Colombia y Francia alrededor de temas como la comercialización internacional, la protección de saberes ancestrales, la dignidad económica del oficio artesanal y la innovación desde la tradición.

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Además, el próximo 3 de octubre, la marca colombiana MAZ Manuela Álvarez presentará en París una cápsula de OH MY HEART creada especialmente para Asodamas dentro de Territorios Vivos, con nuevos desarrollos textiles y artesanales elaborados para el proyecto.

La participación también pone en escena el alcance de las redes artesanales colombianas: MAZ, fundada en Bogotá en 2013, ha trabajado durante su trayectoria con más de 850 artesanos de distintas regiones de Colombia, incorporando sus conocimientos y técnicas a procesos de diseño e investigación textil.