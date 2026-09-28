La recuperación de las poblaciones golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa movilizando ayudas dentro y fuera de Colombia. La emergencia, que tuvo su epicentro en Chocó, dejó graves afectaciones en diferentes regiones y obligó a desplegar esfuerzos para atender a miles de damnificados.

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Desde los primeros días de la tragedia, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ha estado vinculada a las labores de apoyo a las comunidades afectadas. Por medio de sus fundaciones y distintas iniciativas sociales, ha recorrido varias zonas del país llevando ayudas y acompañando a familias que intentan recuperar parte de lo perdido.

Ese trabajo suma ahora el respaldo de Tesla, que se unió a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y a ProPacífico para entregar equipos que contribuirán al suministro de energía en puntos estratégicos de los territorios afectados.

Tesla se suma a las ayudas para los damnificados

Pineda y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas anunciaron que la compañía donó ocho sistemas de almacenamiento de energía, destinados a Chocó, Quindío, Valle del Cauca y Antioqui.

“Gracias a @teslamotors por unir esfuerzos y trabajar por las comunidades junto a nuestra Fundación Colombia Luz y Sonrisas y a la Fundación @propacificoorg”, señaló la organización al dar a conocer la entrega.

Los equipos serán utilizados para apoyar el funcionamiento de instituciones educativas, centros comunitarios, servicios de salud y unidades de la Policía Nacional, especialmente en lugares donde las consecuencias del terremoto todavía dificultan el acceso estable a servicios esenciales.

Ana Lucía Pineda también destacó públicamente el aporte de la compañía. Al compartir la publicación de la fundación en sus historias de Instagram, escribió: “Gracias a @teslamotors por su solidaridad”.

La donación se suma a las diferentes iniciativas que han surgido desde el terremoto para respaldar la recuperación de las comunidades más afectadas y atender necesidades que permanecen semanas después de la emergencia.

Ana Lucía Pineda mantiene su recorrido por las regiones

Durante las semanas posteriores al desastre, el presidente Abelardo De La Espriella y puntualmente la primera dama han mantenido una agenda enfocada en visitar territorios y acompañar iniciativas de ayuda social.

Parte de esa labor se ha desarrollado a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización con la que ha impulsado acciones dirigidas a poblaciones vulnerables.

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La llegada de los sistemas de almacenamiento representa ahora un apoyo adicional para cuatro de los departamentos afectados. Más allá de la atención inmediata que siguió al terremoto, el objetivo es que estos equipos puedan respaldar espacios que cumplen funciones esenciales para las comunidades durante el proceso de recuperación.

La propia fundación resumió el propósito de la iniciativa con un mensaje publicado en sus redes sociales: “Solidaridad que se transforma en energía para que la recuperación continúe”.